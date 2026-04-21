ВСУ отразили механизированный штурм РФ в Сумской области, - 21 ОМБр

Российские войска пытались прорваться через границу из Курской области. Украинские защитники уничтожили технику противника и остановили наступление на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал офицер 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

В отличие от предыдущих инфильтраций небольшими группами пехоты, на этот раз враг пошел в атаку несколькими единицами техники.

"Пытались использовать тактику инфильтрации в течение длительного времени. Скорее всего, результаты такой тактики просачивания какому-то там высокому начальнику не понравились. Он сказал, что вы там вошкаетесь, надо идти в атаку, надо атаковать. Поэтому в 9 утра все это началось. Скорее всего, это было выполнение какого-то задания самоубийственного командира, иначе мы это объяснить не можем", - отметил офицер.

В штурме участвовали три единицы бронетехники. МТЛБ, БМП, самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, в колонне было 3 мотоцикла. Все это превратили в металлолом.

"Могу назвать конкретные цифры. Эта колонна смогла пройти вглубь территории Украины примерно 300 метров, не дошла до наших позиций несколько километров. На расстоянии 300 метров ее остановили и уничтожили полностью", - констатировал Дибров.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора и Вильча.

