ЗСУ відбили механізований штурм РФ на Сумщині, - 21 ОМБр

Російські війська намагалися прорватися через кордон із Курської області. Українські захисники знищили техніку противника та зупинили наступ на Північно-Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів офіцер 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Ворог, на відміну від попередніх інфільтрацій малими групами піхоти, цього разу в атаку пішов кількома одиницями техніки.

"Намагалися використовувати тактику інфільтрації, тривалий час. Скоріше за все, результати такої тактики просочування якомусь там начальнику високому не сподобалися. Він сказав, що ви там вошкаєтеся, треба йти в атаку, треба атакувати. Тому о 9-й ранку це все почалося. Скоріше за все, це було виконання якогось завдання суїцидального командира, інакше ми це пояснити не можемо", - зазначив офіцер.

У штурмі брали участь три одиниці бронетехніки. МТЛБ, БМП, самохідна гаубиця "Гвоздика". Крім того, в колоні було 3 мотоцикли. Все це перетворили на брухт.

"Можу назвати цифри конкретні. Ця колона змогла пройти вглиб території України приблизно 300 метрів, не дійшла до наших позицій кілька кілометрів. На відстані 300 метрів її зупинили і знищили повністю", - констатував Дібров.

Що передувало?

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

