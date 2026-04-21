Затягивание решений в энергетике: Свириденко предупредила о кадровых последствиях

Премьер-министр Юлия Свириденко в ходе заседания Совета коалиции обсудила с народными депутатами, мэрами городов и экспертами возможности дерегулирования в сфере энергетики.

Развитие распределенной генерации

По ее словам, правительство совместно с регионами и громадами реализует планы устойчивости в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и уже сейчас учитывает опыт этой сложной зимы и новые угрозы со стороны врага.

"Один из ключевых элементов - развитие распределенной генерации. У нас есть четкая цель обеспечить 4 ГВт мощностей по стране.

Для этого правительство упростило процедуры подключения, сократило сроки установки, уменьшило количество разрешений и обновило регуляторную базу. Это уже дает результат", - говорит премьер.

В то же время, как сообщает Свириденко, потенциал для дальнейшего упрощения есть.

Затягивание со стороны облэнерго и облгазов

В частности, особое внимание уделили запросам, поступающим от бизнеса и громад, относительно случаев затягивания процедур и других задержек со стороны облэнерго и облгазов.

"Это недопустимо в условиях, когда речь идет о подготовке к зиме в условиях угроз со стороны врага. Поэтому призываю все общины и предпринимателей, которые сталкиваются с такими ситуациями, сообщать через платформу "Пульс": pulse.gov.ua

В случае выявления фактов злоупотреблений со стороны операторов систем распределения электрической энергии и операторов газораспределительных систем будут приняты неотложные кадровые решения", - резюмирует она.

