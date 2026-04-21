Новини
Затягування рішень у енергетиці: Свириденко попередила про кадрові наслідки

свириденко про ситуацію в енергетиці

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Ради коаліції обговорила з народними депутатами, міськими головами та експертами можливості дерегуляції у сфері енергетики.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Розвиток розподіленої генераці

За її словами, уряд разом із регіонами та громадами реалізує плани стійкості у межах підготовки до наступного опалювального сезону і вже зараз враховує досвід цієї складної зими і нові загрози з боку ворога.

"Один із ключових елементів - розвиток розподіленої генерації. Маємо чітку ціль забезпечити 4 ГВт потужностей по країні.

Для цього Уряд спростив процедури підключення, скоротив строки встановлення, зменшив кількість дозволів та оновив регуляторну базу. Це вже дає результат", - каже прем’єрка.

Водночас, як інформує Свириденко, потенціал для подальшого спрощення є.

Затягування з боку обленерго та облгазів

Зокрема, окрему увагу приділили запитам, які отримують від бізнесу і громад, щодо випадків затягування процедур та інших затримок з боку обленерго та облгазів.

"Це неприйнятно в умовах, коли йдеться про підготовку до зими в умовах загроз з боку ворога. Тому закликаю всі громади та підприємців, які стикаються з такими ситуаціями, повідомляти через платформу "Пульс": pulse.gov.ua

У разі виявлення фактів зловживань з боку операторів систем розподілу електричної енергії та операторів газорозподільних систем будуть ухвалені невідкладні кадрові рішення", - резюмує вона.

Топ коментарі
Свириденко, Йулєчка, то за що тобі давали гроші в КSE? Розповідай вже, тільки без побрехеньок про заняття зі студентами
21.04.2026 14:42 Відповісти
Це вимога МВФ
21.04.2026 14:46 Відповісти
Це вона серйозно, чи це такий "прикол"? Дядьки, які сидять на енергопотоках і не таким прем'єрам вказували на місце. А відносно кадрових питань, то вони хоч сотню керівників, які по-факту нічим не керують віддадуть на заклання, бо великі гроші ******* тишу.
21.04.2026 14:50 Відповісти
Свириденко, Йулєчка, то за що тобі давали гроші в КSE? Розповідай вже, тільки без побрехеньок про заняття зі студентами
21.04.2026 14:42 Відповісти
Це вимога МВФ
21.04.2026 14:46 Відповісти
Не на часі, ремонт потрібно робити, обої поклеїти, те се....

Ахметов придбав квартиру в Монако за рекордні 554 млн доларів - ЗМІ
21.04.2026 14:49 Відповісти
Це вона серйозно, чи це такий "прикол"? Дядьки, які сидять на енергопотоках і не таким прем'єрам вказували на місце. А відносно кадрових питань, то вони хоч сотню керівників, які по-факту нічим не керують віддадуть на заклання, бо великі гроші ******* тишу.
21.04.2026 14:50 Відповісти
Щас угадаю, план стийкости это киловат по 8 грн. да?)
21.04.2026 14:50 Відповісти
6,42 грн./кВт ... Австрия зелёная энергия, не самая дешёвая, 1300 € минимальная зарплата, плюс мед.страховка ( реально бесплатная, оплачивают работодатели, или государство).
21.04.2026 14:58 Відповісти
Тю, та в обленерго завжди жили і тепер живуть з хабарів на приєднаннях.
21.04.2026 14:50 Відповісти
Бла, бла, бла.
Я тільки читаю словосполучення «прем'єр міністр Свириденко» і мій шок в шоці.
Аліса в країні чудес
21.04.2026 15:07 Відповісти
стюардеса завгоспа вчергове насмішила
21.04.2026 15:13 Відповісти
Юля 2
21.04.2026 16:15 Відповісти
Свириденко ти ніхто і звати тебе ніяк. Тобою дерьмак керує і здохнете разом є надія
21.04.2026 18:38 Відповісти
 
 