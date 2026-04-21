Затягування рішень у енергетиці: Свириденко попередила про кадрові наслідки
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Ради коаліції обговорила з народними депутатами, міськими головами та експертами можливості дерегуляції у сфері енергетики.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Розвиток розподіленої генераці
За її словами, уряд разом із регіонами та громадами реалізує плани стійкості у межах підготовки до наступного опалювального сезону і вже зараз враховує досвід цієї складної зими і нові загрози з боку ворога.
"Один із ключових елементів - розвиток розподіленої генерації. Маємо чітку ціль забезпечити 4 ГВт потужностей по країні.
Для цього Уряд спростив процедури підключення, скоротив строки встановлення, зменшив кількість дозволів та оновив регуляторну базу. Це вже дає результат", - каже прем’єрка.
Водночас, як інформує Свириденко, потенціал для подальшого спрощення є.
Затягування з боку обленерго та облгазів
Зокрема, окрему увагу приділили запитам, які отримують від бізнесу і громад, щодо випадків затягування процедур та інших затримок з боку обленерго та облгазів.
"Це неприйнятно в умовах, коли йдеться про підготовку до зими в умовах загроз з боку ворога. Тому закликаю всі громади та підприємців, які стикаються з такими ситуаціями, повідомляти через платформу "Пульс": pulse.gov.ua
У разі виявлення фактів зловживань з боку операторів систем розподілу електричної енергії та операторів газорозподільних систем будуть ухвалені невідкладні кадрові рішення", - резюмує вона.
Я тільки читаю словосполучення «прем'єр міністр Свириденко» і мій шок в шоці.
Аліса в країні чудес