Защита энергетики и транспорта: правительство расширило полномочия Госспецтрансслужбы
Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны (ГССТ) определена заказчиком работ по защите критически важной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, которое вносит изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по защите объектов критической инфраструктуры.
Согласно решению, Госспецтрансслужба будет выполнять функции заказчика в отношении нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, а также других инженерно-технических мер по защите инфраструктуры.
Действие постановления охватывает защиту стратегически важных объектов в следующих направлениях:
- топливно-энергетический сектор;
- подсектор железнодорожного транспорта (сектора транспорта и почты);
- сектор систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры.
Принятые изменения не только закрепляют за Госспецтрансслужбой статус заказчика, но и предоставляют право напрямую привлекать ее подразделения к выполнению строительных и ремонтных работ в регионах (на основании соответствующего решения Минобороны).
Как отмечается, это решение позволит значительно оптимизировать процессы возведения защитных сооружений, повысить оперативность выполнения инженерных работ и гарантировать надежную защиту объектов, от которых зависит жизнедеятельность страны в условиях войны.
Решение об определении ГССТ заказчиком работ является логическим продолжением стратегии Президента Украины по созданию эшелонированной защиты критической инфраструктуры и привлечению специализированных военных подразделений к оперативному восстановлению стратегических объектов.
Напомним, Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны развертывает более 25 км антидроновых конструкций на ключевых маршрутах Донецкой области.
