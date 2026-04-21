Защита энергетики и транспорта: правительство расширило полномочия Госспецтрансслужбы

Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны (ГССТ) определена заказчиком работ по защите критически важной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, которое вносит изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по защите объектов критической инфраструктуры.

Согласно решению, Госспецтрансслужба будет выполнять функции заказчика в отношении нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, а также других инженерно-технических мер по защите инфраструктуры.

Читайте также: Кабмин упростил закупки для защиты критической инфраструктуры. Что изменилось?

Действие постановления охватывает защиту стратегически важных объектов в следующих направлениях:

топливно-энергетический сектор;

подсектор железнодорожного транспорта (сектора транспорта и почты);

сектор систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры.

Принятые изменения не только закрепляют за Госспецтрансслужбой статус заказчика, но и предоставляют право напрямую привлекать ее подразделения к выполнению строительных и ремонтных работ в регионах (на основании соответствующего решения Минобороны).

Как отмечается, это решение позволит значительно оптимизировать процессы возведения защитных сооружений, повысить оперативность выполнения инженерных работ и гарантировать надежную защиту объектов, от которых зависит жизнедеятельность страны в условиях войны.

Читайте также: Кабмин ускоряет ремонт и защиту прифронтовых дорог, - Федоров

Решение об определении ГССТ заказчиком работ является логическим продолжением стратегии Президента Украины по созданию эшелонированной защиты критической инфраструктуры и привлечению специализированных военных подразделений к оперативному восстановлению стратегических объектов.

Напомним, Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны развертывает более 25 км антидроновых конструкций на ключевых маршрутах Донецкой области.