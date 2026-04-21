Захист енергетики й транспорту: уряд розширив повноваження Держспецтрансслужби

Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ) визначено замовником робіт із захисту критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка вносить зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно з рішенням, Держспецтрансслужба виконуватиме функції замовника щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту, а також інших інженерно-технічних заходів із захисту інфраструктури.

Дія постанови охоплює захист стратегічно важливих об'єктів у таких напрямках:

  • паливно-енергетичний сектор;
  • підсектор залізничного транспорту (сектору транспорту і пошти);
  • сектор систем життєзабезпечення критичної інфраструктури.

Ухвалені зміни не лише закріплюють за Держспецтрансслужбою статус замовника, але й надають право безпосередньо залучати її підрозділи до виконання будівельних та ремонтних робіт у регіонах (на підставі відповідного рішення Міноборони).

Як зазначається, це рішення дозволить значно оптимізувати процеси зведення захисних споруд, підвищити оперативність виконання інженерних робіт та гарантувати надійний захист об'єктів, від яких залежить життєдіяльність країни в умовах війни.

Рішення про визначення ДССТ замовником робіт є логічним продовженням стратегії Президента України щодо створення ешелонованого захисту критичної інфраструктури та залучення спеціалізованих військових підрозділів до оперативного відновлення стратегічних об'єктів.

Нагадаємо, Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони розгортає понад 25 км антидронових конструкцій на ключових маршрутах Донеччини.

- Куме! А ви знаєте, що в Дубаї готелі різко підвищили свій "зірковий" статус?
- Це як?
- Кожен 6-зірковий, тепер, має власний комплекс ППО...
- А 7-зірковий?
- А цей може і у відповідь "жахнуть"!
21.04.2026 16:11 Відповісти
Знайшли стрелочників...черті
21.04.2026 16:12 Відповісти
Новые шлагбаумщики,очередная блатная держконторка набитая элитными хлопчиками на брони.
21.04.2026 16:31 Відповісти
 
 