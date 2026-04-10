На Донеччині посилюють антидроновий захист – будують понад 25 км укриттів. ВIДЕО
У Донецькій області триває розгортання антидронового захисту на стратегічно важливих логістичних маршрутах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.
Де і як посилюють захист
За інформацією Міністерства оборони, Держспецтрансслужба виконує роботи зі створення спеціальних конструкцій, які мають захищати дороги від атак FPV-дронів.
Наразі будується понад 25 кілометрів такого захисту на двох ключових напрямках Донеччини. Роботи ведуться темпом близько одного кілометра на добу.
Загроза з боку FPV-дронів
У відомстві наголошують, що ворог активно використовує FPV-дрони для ураження транспорту, зокрема військової та цивільної техніки.
Саме тому антидронові конструкції встановлюють на критично важливих маршрутах, щоб мінімізувати ризики та забезпечити безпечне пересування.
Масштаби робіт по Україні
Від початку року в Україні вже облаштовано 371 кілометр антидронових укриттів у семи областях – Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.
У Міноборони підкреслюють, що такі рішення підвищують безпеку логістики та допомагають підтримувати стабільну роботу прифронтових громад.
Завершити роботи на визначених ділянках Донеччини планують до кінця цього місяця.
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