На Донеччині посилюють антидроновий захист – будують понад 25 км укриттів. ВIДЕО

У Донецькій області триває розгортання антидронового захисту на стратегічно важливих логістичних маршрутах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

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Де і як посилюють захист

За інформацією Міністерства оборони, Держспецтрансслужба виконує роботи зі створення спеціальних конструкцій, які мають захищати дороги від атак FPV-дронів.

Наразі будується понад 25 кілометрів такого захисту на двох ключових напрямках Донеччини. Роботи ведуться темпом близько одного кілометра на добу.

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Загроза з боку FPV-дронів

У відомстві наголошують, що ворог активно використовує FPV-дрони для ураження транспорту, зокрема військової та цивільної техніки.

Саме тому антидронові конструкції встановлюють на критично важливих маршрутах, щоб мінімізувати ризики та забезпечити безпечне пересування.

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Масштаби робіт по Україні

Від початку року в Україні вже облаштовано 371 кілометр антидронових укриттів у семи областях – Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

У Міноборони підкреслюють, що такі рішення підвищують безпеку логістики та допомагають підтримувати стабільну роботу прифронтових громад.

Завершити роботи на визначених ділянках Донеччини планують до кінця цього місяця.

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