На Донетчине усиливают антидроновую защиту – строят более 25 км укрытий. ВИДЕО

В Донецкой области продолжается развертывание противодроновой защиты на стратегически важных логистических маршрутах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

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Где и как усиливают защиту

По информации Министерства обороны, Госспецтрансслужба выполняет работы по созданию специальных конструкций, которые должны защищать дороги от атак FPV-дронов.

В настоящее время строится более 25 километров такой защиты на двух ключевых направлениях Донецкой области. Работы ведутся темпом около одного километра в сутки.

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Угроза со стороны FPV-дронов

В ведомстве отмечают, что враг активно использует FPV-дроны для поражения транспорта, в частности военной и гражданской техники.

Именно поэтому антидроновые конструкции устанавливают на критически важных маршрутах, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное передвижение.

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Масштабы работ по Украине

С начала года в Украине уже оборудовано 371 километр антидроновых укрытий в семи областях – Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В Минобороны подчеркивают, что такие решения повышают безопасность логистики и помогают поддерживать стабильную работу прифронтовых громад.

Завершить работы на определенных участках Донецкой области планируют до конца этого месяца.

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