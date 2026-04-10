На Донетчине усиливают антидроновую защиту – строят более 25 км укрытий. ВИДЕО
В Донецкой области продолжается развертывание противодроновой защиты на стратегически важных логистических маршрутах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.
Где и как усиливают защиту
По информации Министерства обороны, Госспецтрансслужба выполняет работы по созданию специальных конструкций, которые должны защищать дороги от атак FPV-дронов.
В настоящее время строится более 25 километров такой защиты на двух ключевых направлениях Донецкой области. Работы ведутся темпом около одного километра в сутки.
Угроза со стороны FPV-дронов
В ведомстве отмечают, что враг активно использует FPV-дроны для поражения транспорта, в частности военной и гражданской техники.
Именно поэтому антидроновые конструкции устанавливают на критически важных маршрутах, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное передвижение.
Масштабы работ по Украине
С начала года в Украине уже оборудовано 371 километр антидроновых укрытий в семи областях – Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
В Минобороны подчеркивают, что такие решения повышают безопасность логистики и помогают поддерживать стабильную работу прифронтовых громад.
Завершить работы на определенных участках Донецкой области планируют до конца этого месяца.
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