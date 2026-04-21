Зеленский утвердил перечень следующих военных операций и заявил об усилении ударов дронами
Президент Владимир Зеленский заявил об утверждении перечня предстоящих военных операций Украины и усилении действий Вооруженных сил на фронте, в частности за счет более широкого использования беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.
По словам главы государства, украинская сторона анализирует обновленные планы России в войне и четко понимает приоритеты, которые определяет военно-политическое руководство РФ.
"Подробно анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России. Будем противодействовать", - отметил Зеленский.
Он также заявил, что частичное ослабление санкционного и политического давления на Россию привело к росту ее военных амбиций.
"К сожалению, ослабление санкционного и политического давления со стороны наших партнеров на агрессора привело к частичному росту российских военных амбиций", - подчеркнул президент.
Ответ Украины – дроны и активные действия на фронте
Зеленский подчеркнул, что Украина ответит на действия РФ усилением ударных возможностей и активностью подразделений на передовой.
"Наши далекобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту", – сказал он.
Отдельно президент сообщил, что сегодня утвердил перечень следующих военных операций.
Также, по его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о наиболее эффективных подразделениях и первоочередных потребностях фронта.
"Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей", – добавил Зеленский.
агов, ****** провокатори, шанувальники зелеленої гундосої гніди?
ваше улюблене зе!падло за що звільнив пана генерала залужного?
бо, мав право?
чи, може тому, що почав сувати своє юдорило у військові прави?
отой холуй сирський скільки українців вбив, а скільки землі української звільнив?
привіт всім від патріотичних справжніх ветеранів, а не від прикормлених білецьких....
Бо вони дали їм право на вчинення злочинів безкарно.
Це і є головна вертикаль , якій підлеглі бандити ТЦК, про яку говорив Гетманцев.