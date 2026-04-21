Зеленский утвердил перечень следующих военных операций и заявил об усилении ударов дронами

Президент Владимир Зеленский заявил об утверждении перечня предстоящих военных операций Украины и усилении действий Вооруженных сил на фронте, в частности за счет более широкого использования беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, украинская сторона анализирует обновленные планы России в войне и четко понимает приоритеты, которые определяет военно-политическое руководство РФ.

"Подробно анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России. Будем противодействовать", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что частичное ослабление санкционного и политического давления на Россию привело к росту ее военных амбиций.

"К сожалению, ослабление санкционного и политического давления со стороны наших партнеров на агрессора привело к частичному росту российских военных амбиций", - подчеркнул президент.

Ответ Украины – дроны и активные действия на фронте

Зеленский подчеркнул, что Украина ответит на действия РФ усилением ударных возможностей и активностью подразделений на передовой.

"Наши далекобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту", – сказал он.

Отдельно президент сообщил, что сегодня утвердил перечень следующих военных операций.

Также, по его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о наиболее эффективных подразделениях и первоочередных потребностях фронта.

"Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей", – добавил Зеленский.

