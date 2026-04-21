Зеленский утвердил перечень следующих военных операций и заявил об усилении ударов дронами

Президент озвучил планы противодействия России на фоне роста ее военных амбиций

Президент Владимир Зеленский заявил об утверждении перечня предстоящих военных операций Украины и усилении действий Вооруженных сил на фронте, в частности за счет более широкого использования беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, украинская сторона анализирует обновленные планы России в войне и четко понимает приоритеты, которые определяет военно-политическое руководство РФ.

"Подробно анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России. Будем противодействовать", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что частичное ослабление санкционного и политического давления на Россию привело к росту ее военных амбиций.

"К сожалению, ослабление санкционного и политического давления со стороны наших партнеров на агрессора привело к частичному росту российских военных амбиций", - подчеркнул президент.

Ответ Украины – дроны и активные действия на фронте

Зеленский подчеркнул, что Украина ответит на действия РФ усилением ударных возможностей и активностью подразделений на передовой.

"Наши далекобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту", – сказал он.

Отдельно президент сообщил, что сегодня утвердил перечень следующих военных операций.

Также, по его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о наиболее эффективных подразделениях и первоочередных потребностях фронта.

"Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей", – добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (24003) операция Объединенных сил (6590) Удары по РФ (882)
Топ комментарии
+4
Президент Володимир Зеленський заявив про затвердження переліку наступних військових операцій України та посилення дій Збройних сил на фронті, зокрема через нарощування застосування безпілотників.

агов, ****** провокатори, шанувальники зелеленої гундосої гніди?
ваше улюблене зе!падло за що звільнив пана генерала залужного?
бо, мав право?
чи, може тому, що почав сувати своє юдорило у військові прави?
отой холуй сирський скільки українців вбив, а скільки землі української звільнив?
привіт всім від патріотичних справжніх ветеранів, а не від прикормлених білецьких....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:23 Ответить
+4
Чотириразовий ухилянт планує військові операції, дуже потужно!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:25 Ответить
+4
****, це сюр якийсь, чувак, який не кліпнувши оком у 2020 зливав наші спецоперації, тепер затверджує перелік наших військових операцій. А його друзі відправляли (і думаю далі відправляють) двушкі на москву. І хтось досі дивується чому у нас такі справи на фронті?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:27 Ответить
А ермак хоч в курсі?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:19 Ответить
дЄрмак розробляв, разом із С...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив про затвердження переліку наступних військових операцій України та посилення дій Збройних сил на фронті, зокрема через нарощування застосування безпілотників.

агов, ****** провокатори, шанувальники зелеленої гундосої гніди?
ваше улюблене зе!падло за що звільнив пана генерала залужного?
бо, мав право?
чи, може тому, що почав сувати своє юдорило у військові прави?
отой холуй сирський скільки українців вбив, а скільки землі української звільнив?
привіт всім від патріотичних справжніх ветеранів, а не від прикормлених білецьких....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:23 Ответить
І чого ця непотріб лізе до військових справ?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:25 Ответить
Ну, ось бачиш такі і "операції" виходять, він в мобілізацію не лізе зовсім і вона провалена а що було би як заліз?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
Чотириразовий ухилянт планує військові операції, дуже потужно!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:25 Ответить
Генералісімус!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
****, це сюр якийсь, чувак, який не кліпнувши оком у 2020 зливав наші спецоперації, тепер затверджує перелік наших військових операцій. А його друзі відправляли (і думаю далі відправляють) двушкі на москву. І хтось досі дивується чому у нас такі справи на фронті?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:27 Ответить
Анонс на 1+1, неймовірне шоу, голосування через смс 😸
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
Зєля що чергову "курську авантюру " планує ?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:30 Ответить
Міг вже попіаритись по повній, і подати перелік майбутніх операцій. Чи це залишили під вибори?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
Оця вся "свята троїця" щодо на фото , безпосередньо причетна і до сьогоднішнього злочину ТЦК в Одесі і до інших злочинів в ТЦК.
Бо вони дали їм право на вчинення злочинів безкарно.
Це і є головна вертикаль , якій підлеглі бандити ТЦК, про яку говорив Гетманцев.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:32 Ответить
Грубо кажучи тцк це наче чвк особисто зеленського, тобто ланцюгові пси.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:40 Ответить
Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
Стефан Тернопільський: Тепер я зрозумів, чому у нас зброя, усякі фламінго, трембіти, паляниці виготовляють на кіностудії, а не на заводах ВПК. Чому фінансування на виготовлення зброї отримують друзі і продюсери президента, а заводи ВПК банкротують і розпускають свій персонал. Тепер, дивлячись на цю картинку, стає зрозумілим чому - все для цієї картинки, де красиво розкладені ракети, дрони у різнобарвних променях софітів, прожекторів, підсвіток, а в центрі він, "наш герой" - незламний персонаж у ролі вождя воюючої країни, повільно крокує на камеру і розповідає про потужну потужність. Все це для красивої картинки в кадрі, де "герой" захищає світ. А ми з вами, народ, армія, розбиті міста, сотні тисяч смертей, це декорація для одного актора, що проживає самий найкращий момент свого життя, в кадрах з ракетами, на міжнародних зустрічах, форумах, в рукопожатті з президентами і королями. Герой який захищає Ормузьку протоку і Дубай.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:41 Ответить
... і очолює Щит Європи! Ну прізідєнт міра, йомайо! Єдініствінний і нєпавтарімий!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:49 Ответить
У нього під ним земля горить (боягузи поліцейські, бандити тцк вимагають гроші) а воно собі щось спокійно планує, плануй краще свою відставку за профнегідність.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:42 Ответить
Головне патужну моську зображати. Типу, щось розуміє, наче дві військові академії закінчило. З карти, хіба що, порошок вміє збирати носом.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
А що там з мостом? Забили вже, чи забули?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:53 Ответить
ЧудоЮдо планує операції із совковив генералом дуполизом зеленського дерьмака .ПІДАРАСИ
показать весь комментарий
21.04.2026 17:55 Ответить
Я все очікую ударів по мосту і по ямальскому хресту.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:56 Ответить
 
 