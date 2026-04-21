Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій та заявив про посилення ударів дронами

Президент озвучив плани протидії Росії на тлі зростання її військових амбіцій

Президент Володимир Зеленський заявив про затвердження переліку наступних військових операцій України та посилення дій Збройних сил на фронті, зокрема через нарощування застосування безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

За словами глави держави, українська сторона аналізує оновлені плани Росії у війні та чітко розуміє пріоритети, які визначає військово-політичне керівництво РФ.

"Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що часткове послаблення санкційного та політичного тиску на Росію призвело до зростання її військових амбіцій.

"На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій", – наголосив президент.

Відповідь України – дрони та активні дії на фронті

Зеленський підкреслив, що Україна відповість на дії РФ посиленням ударних можливостей та активністю підрозділів на передовій.

"Наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту", – сказав він.

Окремо президент повідомив, що сьогодні затвердив перелік наступних військових операцій.

Також, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли про найбільш ефективні підрозділи та першочергові потреби фронту.

"Визначили й першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за захист нашої держави і людей", – додав Зеленський.

+13
агов, ****** провокатори, шанувальники зелеленої гундосої гніди?
ваше улюблене зе!падло за що звільнив пана генерала залужного?
бо, мав право?
чи, може тому, що почав сувати своє юдорило у військові прави?
отой холуй сирський скільки українців вбив, а скільки землі української звільнив?
привіт всім від патріотичних справжніх ветеранів, а не від прикормлених білецьких....
21.04.2026 17:23 Відповісти
+12
****, це сюр якийсь, чувак, який не кліпнувши оком у 2020 зливав наші спецоперації, тепер затверджує перелік наших військових операцій. А його друзі відправляли (і думаю далі відправляють) двушкі на москву. І хтось досі дивується чому у нас такі справи на фронті?
21.04.2026 17:27 Відповісти
+11
Чотириразовий ухилянт планує військові операції, дуже потужно!
21.04.2026 17:25 Відповісти
А ермак хоч в курсі?
21.04.2026 17:19 Відповісти
дЄрмак розробляв, разом із С...
21.04.2026 17:35 Відповісти
Хотьби він менше заявляв,а посилення ударів було врази більше.😡
21.04.2026 18:34 Відповісти
І чого ця непотріб лізе до військових справ?
21.04.2026 17:25 Відповісти
Ну, ось бачиш такі і "операції" виходять, він в мобілізацію не лізе зовсім і вона провалена а що було би як заліз?
21.04.2026 17:28 Відповісти
Чотириразовий ухилянт планує військові операції, дуже потужно!
21.04.2026 17:25 Відповісти
Генералісімус!
21.04.2026 17:26 Відповісти
****, це сюр якийсь, чувак, який не кліпнувши оком у 2020 зливав наші спецоперації, тепер затверджує перелік наших військових операцій. А його друзі відправляли (і думаю далі відправляють) двушкі на москву. І хтось досі дивується чому у нас такі справи на фронті?
21.04.2026 17:27 Відповісти
Анонс на 1+1, неймовірне шоу, голосування через смс 😸
21.04.2026 17:28 Відповісти
Зєля що чергову "курську авантюру " планує ?
21.04.2026 17:30 Відповісти
Міг вже попіаритись по повній, і подати перелік майбутніх операцій. Чи це залишили під вибори?
21.04.2026 17:31 Відповісти
Оця вся "свята троїця" щодо на фото , безпосередньо причетна і до сьогоднішнього злочину ТЦК в Одесі і до інших злочинів в ТЦК.
Бо вони дали їм право на вчинення злочинів безкарно.
Це і є головна вертикаль , якій підлеглі бандити ТЦК, про яку говорив Гетманцев.
21.04.2026 17:32 Відповісти
Грубо кажучи тцк це наче чвк особисто зеленського, тобто ланцюгові пси.
21.04.2026 17:40 Відповісти
Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…
21.04.2026 17:39 Відповісти
Стефан Тернопільський: Тепер я зрозумів, чому у нас зброя, усякі фламінго, трембіти, паляниці виготовляють на кіностудії, а не на заводах ВПК. Чому фінансування на виготовлення зброї отримують друзі і продюсери президента, а заводи ВПК банкротують і розпускають свій персонал. Тепер, дивлячись на цю картинку, стає зрозумілим чому - все для цієї картинки, де красиво розкладені ракети, дрони у різнобарвних променях софітів, прожекторів, підсвіток, а в центрі він, "наш герой" - незламний персонаж у ролі вождя воюючої країни, повільно крокує на камеру і розповідає про потужну потужність. Все це для красивої картинки в кадрі, де "герой" захищає світ. А ми з вами, народ, армія, розбиті міста, сотні тисяч смертей, це декорація для одного актора, що проживає самий найкращий момент свого життя, в кадрах з ракетами, на міжнародних зустрічах, форумах, в рукопожатті з президентами і королями. Герой який захищає Ормузьку протоку і Дубай.
21.04.2026 17:41 Відповісти
... і очолює Щит Європи! Ну прізідєнт міра, йомайо! Єдініствінний і нєпавтарімий!
21.04.2026 17:49 Відповісти
У нього під ним земля горить (боягузи поліцейські, бандити тцк вимагають гроші) а воно собі щось спокійно планує, плануй краще свою відставку за профнегідність.
21.04.2026 17:42 Відповісти
Головне патужну моську зображати. Типу, щось розуміє, наче дві військові академії закінчило. З карти, хіба що, порошок вміє збирати носом.
21.04.2026 17:47 Відповісти
А що там з мостом? Забили вже, чи забули?
21.04.2026 17:53 Відповісти
Ху.... ло о заборонив
21.04.2026 18:26 Відповісти
Я все очікую ударів по мосту і по ямальскому хресту.
21.04.2026 17:56 Відповісти
Це добре, що відразу у пресі повідомляють, ви ще копію в ху....лостан направте. Або можна не переживати вже відправили
21.04.2026 18:24 Відповісти
Очікуємо черговий потужний наступ. На Білорусь!
21.04.2026 18:34 Відповісти
Затвердив і відправив терміновою телеграмою до Москви на узгодження. Але 2-шки ще не мае оскильки ще нема 90 млрд
21.04.2026 19:58 Відповісти
Чергова курська операція?!
21.04.2026 20:02 Відповісти
Та цього мудака не можна допускати до стола з картами. Воно вже намалювало курську авантюру.
21.04.2026 21:48 Відповісти
у х...йла
22.04.2026 12:07 Відповісти
 
 