Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій та заявив про посилення ударів дронами
Президент Володимир Зеленський заявив про затвердження переліку наступних військових операцій України та посилення дій Збройних сил на фронті, зокрема через нарощування застосування безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.
За словами глави держави, українська сторона аналізує оновлені плани Росії у війні та чітко розуміє пріоритети, які визначає військово-політичне керівництво РФ.
"Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти", – зазначив Зеленський.
Він також заявив, що часткове послаблення санкційного та політичного тиску на Росію призвело до зростання її військових амбіцій.
"На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій", – наголосив президент.
Відповідь України – дрони та активні дії на фронті
Зеленський підкреслив, що Україна відповість на дії РФ посиленням ударних можливостей та активністю підрозділів на передовій.
"Наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту", – сказав він.
Окремо президент повідомив, що сьогодні затвердив перелік наступних військових операцій.
Також, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли про найбільш ефективні підрозділи та першочергові потреби фронту.
"Визначили й першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за захист нашої держави і людей", – додав Зеленський.
Бо вони дали їм право на вчинення злочинів безкарно.
Це і є головна вертикаль , якій підлеглі бандити ТЦК, про яку говорив Гетманцев.