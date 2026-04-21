В присутствии Зеленского принесли присягу 22 новоназначенных судьи

Присяга судей

В Киеве при участии президента состоялась церемония принесения присяги вновь назначенными судьями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Судьи приступают к исполнению обязанностей

Всего присягу приняли 22 судьи из различных судебных инстанций. Среди них – представители местных громад, хозяйственных и апелляционных судов. Новые судьи будут работать в разных регионах страны, в частности в Киевской, Сумской, Харьковской и других областях.

Таким образом обеспечивается кадровое обновление судебной системы.

Президент Владимир Зеленский поздравил судей с вступлением в должность и подчеркнул важность их работы для общества.

"Люди замечают справедливость не спустя годы, а именно тогда, когда она наиболее нужна. Пожалуйста, не упустите этот момент", – подчеркнул глава государства.

Принесение присяги является обязательным условием для вступления в должность судьи. После этого они могут осуществлять правосудие только при условии зачисления в штат суда и прохождения необходимой подготовки.

  • Ранее сообщалось, что Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Печерского райсуда Киева Татьяну Ильеву к ответственности по жалобе НАБУ. Но вместо ожидаемого сурового наказания — ограничились лишь предупреждением для судьи — самым мягким взысканием из возможных.

Читайте: Судья из Киевской области предстанет перед судом за незаконное обогащение и недостоверное декларирование

+12
Присягу служити кому? Що там взагалі робив президент. Судді - це окрема гілка влади? Так кому вони склали присягу?
21.04.2026 19:51 Ответить
+10
Найвеличніший лідор ********** перетворюється на сакральну особу, посередника між Богом і людьми. Скоро почне лікувати рукоположенням, ходити по Дніпру, висвячувати священників і накормить українців п'ятьма хлібами та двома скумбріями.
21.04.2026 19:55 Ответить
+4
3.14...........................................
21.04.2026 19:49 Ответить
21.04.2026 19:49 Ответить
Каста недоторканих - з Князєвим шось рішиться?
21.04.2026 19:50 Ответить
21.04.2026 19:51 Ответить
Не кажучи вже про те, що він уже давно за всіма термінами не президент.
21.04.2026 20:25 Ответить
Поклялися заносити кому треба частину своїх "доходів")
21.04.2026 20:29 Ответить
поклялись служити гундосу на біблії карлсона?
21.04.2026 19:53 Ответить
21.04.2026 19:55 Ответить
а ще трьома сухими мівінами та трьома таблєтками сухохо вина! )
21.04.2026 19:57 Ответить
ОТ ТАКА МАЙБУТНЯ КРАЇНА ЄС з СУДДЯМИ імені вовчика

А я "похвалюся" поки що маленьким успіхом 80 річної родички в поневіряннях з виправленням помилки в літерах рос-укр "і-и" в прізвищі померлого дідуся- чоловіка для вступу в спадщину .

Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!

1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)

2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .

3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...

4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...

5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").

6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...

7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.

8 Так чат надав й реквізити.

9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
21.04.2026 20:02 Ответить
Стояння бабусі в черзі з 7 ранку під повітрянними тривогами , хода по колу ... За тва тижні таки здала ту кляту заяву й їйшльопнули в канцелярії про дату прийняття на її екземплярі .
Далі буде ? Чи буде суддя мститися, що не поділив з адовкатом ті 10 тис не заробелених грн у бабусі пенсіонерки.
10 міс тому...
А це не перша наша пермога з нею та завдяки ШІ
Вона перевела на картку у Приватбанку прислані їй від онуки з Відня 150 дол- через касу .
Прийшла додому, отямилася, що треба було 50 дол собі на всяк випадок залишити - офіс банку поряд , повернулася туди через 40 хв . Рахунок був порожній - менеджер сказав- Ви ж не зробили стархування вкладу. ТОМУ....

Й знову ШІ- написав нам заяву, посилання на закони бакнівського обслуговування та відповідальність працівників . Навчив подати заяву під підпис та реєстрацію головному менеджеру відділення ...... Все повернули- не знаємо долі того менеджера.-крадія ..
21.04.2026 20:14 Ответить
Додам - ці історії лиш однієї бабусі , котра не виїхала в перші дні війни з МІСТА МІЛЬЙОННИКА НА ДНІПРІ ...
21.04.2026 20:18 Ответить
на лічную верность! ))
21.04.2026 19:55 Ответить
«Васісуалій Лоханкін і його роль у Світовій революції»
21.04.2026 19:55 Ответить
Бізантіум живе своїм життям. Відсрочка на місяць - 1000 баксів. Вийти з ТЦК -3000. Не хочеш на передок - віддай зарплату командиру. Мільярдний грошовий пилосос висмоктує снаф на іншу планету. Тим часом топові оркські інженери тиняються по ютубах без фінансування.
21.04.2026 19:57 Ответить
У нацистській Німеччині система присяги зазнала радикальних змін, перетворившись із клятви державі або конституції на особисту клятву вірності Адольфу Гітлеру.

А так то ніякий ЗЄ не диктатор та узурпатор.
21.04.2026 19:59 Ответить
Криворізький юрИст повернувся до своїх пенатів...
21.04.2026 19:59 Ответить
И что,никто не спросил - а кто это,почему пахнет шашлыками и просроченным сроком?
21.04.2026 19:59 Ответить
прісягнулі на вєрность царю-батюшкє
21.04.2026 20:08 Ответить
все вірно!
зе!гундосу потрібно як найбільше замазатися у своє ж лайно!!!!
зе!поц, як *****, не чуває берегів.
дах знесло повністю.
ну, що ж......

передаю привіт від справжніх ветеранів патріотів україни!
21.04.2026 20:11 Ответить
Дали присягу служити Зелі)
21.04.2026 20:23 Ответить
А склали присягу кому саме? Народу чи зеленому хазяїну? Бо недарма ж він там особисто був присутній.
21.04.2026 20:28 Ответить
Редацкія, ви не ту фотку поставили.
21.04.2026 20:34 Ответить
Во сколько голодных скроспелых привалило. Допадутся теперь. Напоминаю в который раз, и раньше тоже. Судебно-правовую реформу например в Хорватии проводили 15 лет. Одним махом уволили абсолютно всех из системы этой. И и из ЕС пригласили по контракту на эти места юристов. И тогда же отправили в юр-вузы Запада способных выпускников школ, и так каждый год. Через 5 лет вернулись первые выпускники, потом каждый пошло так. И через 10 лет уже было много своих в системе. Но это в стране как Харьковская обл. У нас и так не пройдет.
21.04.2026 20:41 Ответить
 
 