В присутствии Зеленского принесли присягу 22 новоназначенных судьи
В Киеве при участии президента состоялась церемония принесения присяги вновь назначенными судьями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.
Судьи приступают к исполнению обязанностей
Всего присягу приняли 22 судьи из различных судебных инстанций. Среди них – представители местных громад, хозяйственных и апелляционных судов. Новые судьи будут работать в разных регионах страны, в частности в Киевской, Сумской, Харьковской и других областях.
Таким образом обеспечивается кадровое обновление судебной системы.
Президент Владимир Зеленский поздравил судей с вступлением в должность и подчеркнул важность их работы для общества.
"Люди замечают справедливость не спустя годы, а именно тогда, когда она наиболее нужна. Пожалуйста, не упустите этот момент", – подчеркнул глава государства.
Принесение присяги является обязательным условием для вступления в должность судьи. После этого они могут осуществлять правосудие только при условии зачисления в штат суда и прохождения необходимой подготовки.
- Ранее сообщалось, что Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Печерского райсуда Киева Татьяну Ильеву к ответственности по жалобе НАБУ. Но вместо ожидаемого сурового наказания — ограничились лишь предупреждением для судьи — самым мягким взысканием из возможных.
А я "похвалюся" поки що маленьким успіхом 80 річної родички в поневіряннях з виправленням помилки в літерах рос-укр "і-и" в прізвищі померлого дідуся- чоловіка для вступу в спадщину .
Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!
1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)
2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .
3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...
4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...
5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").
6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...
7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.
8 Так чат надав й реквізити.
9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
Далі буде ? Чи буде суддя мститися, що не поділив з адовкатом ті 10 тис не заробелених грн у бабусі пенсіонерки.
10 міс тому...
А це не перша наша пермога з нею та завдяки ШІ
Вона перевела на картку у Приватбанку прислані їй від онуки з Відня 150 дол- через касу .
Прийшла додому, отямилася, що треба було 50 дол собі на всяк випадок залишити - офіс банку поряд , повернулася туди через 40 хв . Рахунок був порожній - менеджер сказав- Ви ж не зробили стархування вкладу. ТОМУ....
Й знову ШІ- написав нам заяву, посилання на закони бакнівського обслуговування та відповідальність працівників . Навчив подати заяву під підпис та реєстрацію головному менеджеру відділення ...... Все повернули- не знаємо долі того менеджера.-крадія ..
