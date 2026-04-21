В присутствии Зеленского принесли присягу 22 новоназначенных судьи

В Киеве при участии президента состоялась церемония принесения присяги вновь назначенными судьями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Судьи приступают к исполнению обязанностей

Всего присягу приняли 22 судьи из различных судебных инстанций. Среди них – представители местных громад, хозяйственных и апелляционных судов. Новые судьи будут работать в разных регионах страны, в частности в Киевской, Сумской, Харьковской и других областях.

Таким образом обеспечивается кадровое обновление судебной системы.

Президент Владимир Зеленский поздравил судей с вступлением в должность и подчеркнул важность их работы для общества.

"Люди замечают справедливость не спустя годы, а именно тогда, когда она наиболее нужна. Пожалуйста, не упустите этот момент", – подчеркнул глава государства.

Принесение присяги является обязательным условием для вступления в должность судьи. После этого они могут осуществлять правосудие только при условии зачисления в штат суда и прохождения необходимой подготовки.

Ранее сообщалось, что Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Печерского райсуда Киева Татьяну Ильеву к ответственности по жалобе НАБУ. Но вместо ожидаемого сурового наказания — ограничились лишь предупреждением для судьи — самым мягким взысканием из возможных.

