У присутності Зеленського склали присягу 22 новопризначених суддів
У Києві за участі президента відбулася церемонія складення присяги новопризначеними суддями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України.
Судді приступають до виконання обов’язків
Загалом присягу склали 22 судді з різних судових інстанцій. Серед них – представники місцевих загальних, господарських та апеляційних судів. Нові судді працюватимуть у різних регіонах країни, зокрема у Київській, Сумській, Харківській та інших областях.
Таким чином забезпечується кадрове оновлення судової системи.
Президент Володимир Зеленський привітав суддів зі вступом на посади та наголосив на важливості їхньої роботи для суспільства.
"Люди помічають справедливість не через роки, а саме тоді, коли вона найбільш потрібна. Будь ласка, не втрачайте цей момент", – підкреслив глава держави.
Складення присяги є обов’язковою умовою для набуття повноважень судді. Після цього вони можуть здійснювати правосуддя лише за умови зарахування до штату суду та проходження необхідної підготовки.
- Раніше повідомлялося, що Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Печерського райсуду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою НАБУ. Але замість очікуваного суворого покарання — обмежилися лише попередженням для судді - найм’якшим стягненням з можливих.
А я "похвалюся" поки що маленьким успіхом 80 річної родички в поневіряннях з виправленням помилки в літерах рос-укр "і-и" в прізвищі померлого дідуся- чоловіка для вступу в спадщину .
Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!
1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)
2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .
3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...
4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...
5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").
6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...
7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.
8 Так чат надав й реквізити.
9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
Далі буде ? Чи буде суддя мститися, що не поділив з адовкатом ті 10 тис не заробелених грн у бабусі пенсіонерки.
10 міс тому...
А це не перша наша пермога з нею та завдяки ШІ
Вона перевела на картку у Приватбанку прислані їй від онуки з Відня 150 дол- через касу .
Прийшла додому, отямилася, що треба було 50 дол собі на всяк випадок залишити - офіс банку поряд , повернулася туди через 40 хв . Рахунок був порожній - менеджер сказав- Ви ж не зробили стархування вкладу. ТОМУ....
Й знову ШІ- написав нам заяву, посилання на закони бакнівського обслуговування та відповідальність працівників . Навчив подати заяву під підпис та реєстрацію головному менеджеру відділення ...... Все повернули- не знаємо долі того менеджера.-крадія ..
Без суду неможливо управляти людьми і державою, оскільки в ідеалі саме суд має відновлювати справедливість і верховенство закону, коли всі інші інституції та засоби виявились марними.
Ще римські претори своєю судовою практикою визначали яким чином мають діяти закони. А в теперішній час таким джерелом інформації щодо захисту прав людини є практика ЄСПЛ.
Некомпетентний суддя, рівно як залежний від чужої волі чи корумпований, дискредитують цей високий статус, однаково сіючи несправедливість і зневіру в суспільстві, підриваючи самі основи державності.
Однак, найбільшої шкоди Україні завдають судді, які самі чи їх подружжя таємно обзавелись громадянством рашистської пітьми. Це латентні вороги України і українського народу.
Потрібен закон згідно якого у разі виявлення у судді російського громадянства, та/або цінного майна на території пітьми, які він приховав, він втрачає свій статус та засуджується до позбавлення волі з конфіскацією усього майна його і подружжя. А на час розгляду справи автоматично відстороняється від вчинення правосуддя, а майно його і сім'ї одночасно з оголошенням підрозри підлягає арешту.