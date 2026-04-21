У присутності Зеленського склали присягу 22 новопризначених суддів

У Києві за участі президента відбулася церемонія складення присяги новопризначеними суддями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України.

Судді приступають до виконання обов’язків

Загалом присягу склали 22 судді з різних судових інстанцій. Серед них – представники місцевих загальних, господарських та апеляційних судів. Нові судді працюватимуть у різних регіонах країни, зокрема у Київській, Сумській, Харківській та інших областях.

Таким чином забезпечується кадрове оновлення судової системи.

Президент Володимир Зеленський привітав суддів зі вступом на посади та наголосив на важливості їхньої роботи для суспільства.

"Люди помічають справедливість не через роки, а саме тоді, коли вона найбільш потрібна. Будь ласка, не втрачайте цей момент", – підкреслив глава держави.

Складення присяги є обов’язковою умовою для набуття повноважень судді. Після цього вони можуть здійснювати правосуддя лише за умови зарахування до штату суду та проходження необхідної підготовки.

Раніше повідомлялося, що Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Печерського райсуду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою НАБУ. Але замість очікуваного суворого покарання — обмежилися лише попередженням для судді - найм’якшим стягненням з можливих.

