С начала суток на фронте произошло 194 боя, ВСУ отразили 43 атаки врага на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала 21 апреля на передовой произошло 194 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3982 дрона-камикадзе и осуществил 2112 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес четыре авиационных удара с применением девяти КАБ, осуществил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из них – из РСЗО.



На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Прилипки и в сторону Бочкового. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в районе Новоосинового и в сторону Куриловки.



На Лиманском направлении украинские воины отразили семь штурмов оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробишево, Лиман и Диброва.



На Славянском направлении противник дважды пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в сторону Никифоровки, Голубовки, Бондарного, Майского, Васютинского и Маркового. Одна штурмовая операция продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 25 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Яблуновка, Иванополье и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерова Яра и Новодмитровки. Три атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 43 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Никоноровка, Родинское, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Осавульское, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка и Васильевка. Четыре штурмовые действия врага продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 97 оккупантов и 27 – ранено, уничтожено укрытие врага. Также поврежден пункт управления БПЛА врага, шесть укрытий, пушка и две единицы автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 99 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Злагода и в сторону Калиновского.



На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов в районах Зализничного, Святопетровки, Горного, Гуляйпольского и Староукраинки. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал в сторону Щербаков, Плавнив и Степногорска. Одна атака еще продолжается.



На Приднепровском направлении противник проводил четыре штурмовые операции.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.





