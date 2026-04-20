С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток российские войска 52 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогизное, Бачевск, Малушино, Искрисковщина, Прогресс, Сопич, Волфино, Коренок, в Черниговской области – Красный Хутор.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции наших защитников, нанес пять авиаударов, сбросил девять авиабомб, осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Вильча.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в направлениях населенных пунктов Купянск, Ковшаровка и Новоосиново. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться недалеко от Кармазиновки.

На Славянском и Краматорском направлениях враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Александро-Шультино, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг дважды наступал в направлениях населенных пунктов Калиновское и Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Зализнычное, Гиркое, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя. Враг нанес авиаудар в районе Цветково. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Орехову.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

