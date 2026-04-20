Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби російські війська 52 рази атакували позиції Сил оборони.

Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Малушине, Іскрисківщина, Прогрес, Сопич, Волфине, Кореньок, на Чернігівщині – Красний Хутір.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції наших оборонців, завдав п’яти авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вільча.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка та Новоосинове. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися неподалік Кармазинівки.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаудару в районі Цвіткового. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

