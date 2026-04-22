Сибига поддержал запрет на въезд боевикам РФ в ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу Европейского Союза об ограничении въезда для российских боевиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсети Х.
По словам министра, такая позиция является логичным ответом на агрессию России против Украины. Он подчеркнул, что участие в войне имеет не только военные, но и политические последствия.
Позиция Украины относительно инициативы ЕС
Сибига отметил, что запрет на въезд в Европу для лиц, принимавших участие в войне против Украины, является справедливым шагом. По его мнению, это должно стать сигналом для граждан РФ.
"Это своевременный и желательный шаг, который покажет каждому россиянину, что участие в войне означает также запрет на въезд в Европу", - заявил Сибига.
Он также призвал все государства-члены ЕС поддержать эту инициативу и принять соответствующие решения на национальном уровне.
Инициатива ЕС и дополнительные ограничения
Ранее Верховный представитель ЕС Кайя Каллас заявила о подготовке предложений по ограничению въезда бывших российских военных в Евросоюз. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании Европейского совета.
В то же время в ЕС продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, приняты новые ограничения в отношении лиц, причастных к дезинформационным кампаниям и попыткам дестабилизации ситуации в европейских странах.
Отдельно отмечается необходимость культурных ограничений в отношении России на международном уровне.
заборонити обовʼязково родинам . Не фіг їм по Марбельям та Каннам шастать
‼️обовʼязково ввести норму - заборона усім кацапам, що получили візу Орбана , виїзжати до інших країн ЄС - ТОМУ ЩО ОРБАН НАПУСТИВ ФСБЄШНИКІВ І ТЕРРОРИСТІВ. Якщо поліція спіймає кацапа з візою Орбана - депортація і заборона виїзду до ЄС