Сибига поддержал запрет на въезд боевикам РФ в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу Европейского Союза об ограничении въезда для российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсети Х.

По словам министра, такая позиция является логичным ответом на агрессию России против Украины. Он подчеркнул, что участие в войне имеет не только военные, но и политические последствия.

Позиция Украины относительно инициативы ЕС

Сибига отметил, что запрет на въезд в Европу для лиц, принимавших участие в войне против Украины, является справедливым шагом. По его мнению, это должно стать сигналом для граждан РФ.

"Это своевременный и желательный шаг, который покажет каждому россиянину, что участие в войне означает также запрет на въезд в Европу", - заявил Сибига.

Он также призвал все государства-члены ЕС поддержать эту инициативу и принять соответствующие решения на национальном уровне.

Читайте: Латвия ограничила доступ к еще десятку сайтов с пропагандой РФ

Инициатива ЕС и дополнительные ограничения

Ранее Верховный представитель ЕС Кайя Каллас заявила о подготовке предложений по ограничению въезда бывших российских военных в Евросоюз. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании Европейского совета.

В то же время в ЕС продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, приняты новые ограничения в отношении лиц, причастных к дезинформационным кампаниям и попыткам дестабилизации ситуации в европейских странах.

Отдельно отмечается необходимость культурных ограничений в отношении России на международном уровне.

  • Ранее Сибига поблагодарил страны Балтии за запрет на полет Фицо в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина назначила новых генеральных консулов в Милане и Анталии

А виїзд міндичей і ко теж підтримав?
22.04.2026 00:39 Ответить
До країн ЄС з міркувань безпеки взагалі потрібно заборонити в'їзд будь яких громадян рф.
22.04.2026 03:49 Ответить
Бойовикам та їх родинам ‼️ і генералам і їх родинам . Генерали - теж бойовики .
заборонити обовʼязково родинам . Не фіг їм по Марбельям та Каннам шастать
‼️обовʼязково ввести норму - заборона усім кацапам, що получили візу Орбана , виїзжати до інших країн ЄС - ТОМУ ЩО ОРБАН НАПУСТИВ ФСБЄШНИКІВ І ТЕРРОРИСТІВ. Якщо поліція спіймає кацапа з візою Орбана - депортація і заборона виїзду до ЄС
22.04.2026 04:19 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Х. 🤮🤮🤮
22.04.2026 05:11 Ответить
 
 