Сибига поддержал запрет на въезд боевикам РФ в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу Европейского Союза об ограничении въезда для российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсети Х.

По словам министра, такая позиция является логичным ответом на агрессию России против Украины. Он подчеркнул, что участие в войне имеет не только военные, но и политические последствия.

Позиция Украины относительно инициативы ЕС

Сибига отметил, что запрет на въезд в Европу для лиц, принимавших участие в войне против Украины, является справедливым шагом. По его мнению, это должно стать сигналом для граждан РФ.

"Это своевременный и желательный шаг, который покажет каждому россиянину, что участие в войне означает также запрет на въезд в Европу", - заявил Сибига.

Он также призвал все государства-члены ЕС поддержать эту инициативу и принять соответствующие решения на национальном уровне.

Инициатива ЕС и дополнительные ограничения

Ранее Верховный представитель ЕС Кайя Каллас заявила о подготовке предложений по ограничению въезда бывших российских военных в Евросоюз. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании Европейского совета.

В то же время в ЕС продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, приняты новые ограничения в отношении лиц, причастных к дезинформационным кампаниям и попыткам дестабилизации ситуации в европейских странах.

Отдельно отмечается необходимость культурных ограничений в отношении России на международном уровне.

