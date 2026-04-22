УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7911 відвідувач онлайн
Новини
1 073 6

Сибіга підтримав заборону в’їзду бойовикам РФ до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження в’їзду для російських бойовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Х.

За словами міністра, така позиція є логічною відповіддю на агресію Росії проти України. Він наголосив, що участь у війні має не лише військові, а й політичні наслідки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція України щодо ініціативи ЄС

Сибіга зазначив, що заборона на в’їзд до Європи для осіб, які брали участь у війні проти України, є справедливим кроком. На його думку, це має стати сигналом для громадян РФ.

"Це своєчасний і бажаний крок, який покаже кожному росіянину, що участь у війні означає також заборону на в’їзд до Європи", — заявив Сибіга.

Він також закликав усі держави-члени ЄС підтримати цю ініціативу та ухвалити відповідні рішення на національному рівні.

Ініціатива ЄС і додаткові обмеження

Раніше Високий представник ЄС Кайя Каллас заявила про підготовку пропозицій щодо обмеження в’їзду колишніх російських військових до Євросоюзу. Це питання планують розглянути на засіданні Європейської Ради.

Водночас у ЄС продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, ухвалено нові обмеження проти осіб, причетних до дезінформаційних кампаній і спроб дестабілізації ситуації в європейських країнах.

Окремо наголошується на необхідності культурних обмежень щодо Росії на міжнародному рівні.

  • Раніше Сибіга подякував країнам Балтії за заборону польоту Фіцо до РФ.

Автор: 

армія рф (20773) заборона (1486) МЗС (4306) Євросоюз (14947) Сибіга Андрій (895)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А виїзд міндичей і ко теж підтримав?
показати весь коментар
22.04.2026 00:39 Відповісти
До країн ЄС з міркувань безпеки взагалі потрібно заборонити в'їзд будь яких громадян рф.
показати весь коментар
22.04.2026 03:49 Відповісти
Бойовикам та їх родинам ‼️ і генералам і їх родинам . Генерали - теж бойовики .
заборонити обовʼязково родинам . Не фіг їм по Марбельям та Каннам шастать
‼️обовʼязково ввести норму - заборона усім кацапам, що получили візу Орбана , виїзжати до інших країн ЄС - ТОМУ ЩО ОРБАН НАПУСТИВ ФСБЄШНИКІВ І ТЕРРОРИСТІВ. Якщо поліція спіймає кацапа з візою Орбана - депортація і заборона виїзду до ЄС
показати весь коментар
22.04.2026 04:19 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Х. 🤮🤮🤮
показати весь коментар
22.04.2026 05:11 Відповісти
Сибіга дав добро!!!
показати весь коментар
22.04.2026 09:57 Відповісти
Не можу зрозуміти, а як до цієї ініціативи, ЄС збирався зустрічати з рушниками ветеранів СВО? В потім чухати потилицю, що десь щось вибухнуло, загорілось, когось вбили, диверсії, напади...Взагалі, чому рашисти вільно отримують візи та заїзжають до Європи?
показати весь коментар
22.04.2026 11:10 Відповісти
 
 