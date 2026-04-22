Сибіга підтримав заборону в’їзду бойовикам РФ до ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження в’їзду для російських бойовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Х.
За словами міністра, така позиція є логічною відповіддю на агресію Росії проти України. Він наголосив, що участь у війні має не лише військові, а й політичні наслідки.
Позиція України щодо ініціативи ЄС
Сибіга зазначив, що заборона на в’їзд до Європи для осіб, які брали участь у війні проти України, є справедливим кроком. На його думку, це має стати сигналом для громадян РФ.
"Це своєчасний і бажаний крок, який покаже кожному росіянину, що участь у війні означає також заборону на в’їзд до Європи", — заявив Сибіга.
Він також закликав усі держави-члени ЄС підтримати цю ініціативу та ухвалити відповідні рішення на національному рівні.
Ініціатива ЄС і додаткові обмеження
Раніше Високий представник ЄС Кайя Каллас заявила про підготовку пропозицій щодо обмеження в’їзду колишніх російських військових до Євросоюзу. Це питання планують розглянути на засіданні Європейської Ради.
Водночас у ЄС продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, ухвалено нові обмеження проти осіб, причетних до дезінформаційних кампаній і спроб дестабілізації ситуації в європейських країнах.
Окремо наголошується на необхідності культурних обмежень щодо Росії на міжнародному рівні.
заборонити обовʼязково родинам . Не фіг їм по Марбельям та Каннам шастать
‼️обовʼязково ввести норму - заборона усім кацапам, що получили візу Орбана , виїзжати до інших країн ЄС - ТОМУ ЩО ОРБАН НАПУСТИВ ФСБЄШНИКІВ І ТЕРРОРИСТІВ. Якщо поліція спіймає кацапа з візою Орбана - депортація і заборона виїзду до ЄС