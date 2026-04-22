Сибіга підтримав заборону в’їзду бойовикам РФ до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження в’їзду для російських бойовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Х.

За словами міністра, така позиція є логічною відповіддю на агресію Росії проти України. Він наголосив, що участь у війні має не лише військові, а й політичні наслідки.

Позиція України щодо ініціативи ЄС

Сибіга зазначив, що заборона на в’їзд до Європи для осіб, які брали участь у війні проти України, є справедливим кроком. На його думку, це має стати сигналом для громадян РФ.

"Це своєчасний і бажаний крок, який покаже кожному росіянину, що участь у війні означає також заборону на в’їзд до Європи", — заявив Сибіга.

Він також закликав усі держави-члени ЄС підтримати цю ініціативу та ухвалити відповідні рішення на національному рівні.

Ініціатива ЄС і додаткові обмеження

Раніше Високий представник ЄС Кайя Каллас заявила про підготовку пропозицій щодо обмеження в’їзду колишніх російських військових до Євросоюзу. Це питання планують розглянути на засіданні Європейської Ради.

Водночас у ЄС продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, ухвалено нові обмеження проти осіб, причетних до дезінформаційних кампаній і спроб дестабілізації ситуації в європейських країнах.

Окремо наголошується на необхідності культурних обмежень щодо Росії на міжнародному рівні.

