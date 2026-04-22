Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, самая сложная ситуация в Сумской области, - Минэнерго

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Наиболее сложной на данный момент является ситуация в Сумской области, где из-за повреждений энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Прогнозы по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягивание решений в энергетике: Свириденко предупредила о кадровых последствиях

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - говорится в сообщении.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.

Читайте также: Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после массированной атаки РФ