Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, найскладніша ситуація на Сумщині, - Міненерго

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладнішою наразі є ситуація на Сумщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Прогнози щодо відновлення

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

