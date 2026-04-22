Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, найскладніша ситуація на Сумщині, - Міненерго
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладнішою наразі є ситуація на Сумщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогнози щодо відновлення
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3611812
