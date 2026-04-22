Почти 50 боевых столкновений зафиксировано на фронте, самым горячим остается Покровское направление, - Генштаб
С начала суток агрессор 49 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Голишевское, Коренок, Будки, Малушино. Под вражескими авиаударами оказались Чернацкое и Вольная Слобода.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня, кроме этого, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.
Активных действий не зафиксировано
По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском, Славянском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
Ситуация в Харьковской области
На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение с противником.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошел один вражеский штурм в направлении населенного пункта Дробышево.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерова Яра. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Александроград.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Горкое, Зализничное, Зеленое, Староукраинка и Цветково. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветково, Долинка.
На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка. Кроме того, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Йдеться про Краматорсько-Слов'янську "смугу фортець", на якій тримається вся Україна, її оборона.
Нижче наведено уривок посту на цю тему:
@ Головне, чого я не розумів тоді - це мізерних, у порівнянні з витраченими ресурсами, результатів для росіян. Я не міг збагнути - і досі не можу - як нам вдається вистояти під ударами, які за всіма об'єктивними показниками мали зламати всю Європу.
Так, я завжди розумів, що фраза «ми пишемо історію», коли її кажуть про українську армію - не є порожнім звуком. Але те, наскільки звитяжною є ця історія, я просто зараз усвідомлю завдяки цьому https://youtu.be/XHbqgwpDxaU?si=aaLt6IwkZuypugys відео.
Тут суто об'єктивно, виключно на підставі чисел, порівнює ефективність української оборони з прикладами оборони міст, укріплених районів та фортець із світової історії ХХ сторіччя - Першої та Другої Світових війн.
Ці числа вражають самі по собі - якість і тривалість оборони ЗСУ своїх укріпрайонів є безпрецедентною у всій історії воєн.
