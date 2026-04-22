Почти 50 боевых столкновений зафиксировано на фронте, самым горячим остается Покровское направление, - Генштаб

С начала суток агрессор 49 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Голишевское, Коренок, Будки, Малушино. Под вражескими авиаударами оказались Чернацкое и Вольная Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня, кроме этого, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский провел совещания на передовой: сложнее всего на Покровском направлении, принят ряд решений

Активных действий не зафиксировано

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском, Славянском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Ситуация в Харьковской области

На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение с противником.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошел один вражеский штурм в направлении населенного пункта Дробышево.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья и Ильиновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намерена захватить не только Донбасс, но и всю Украину, - Сырский

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерова Яра. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Александроград.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Горкое, Зализничное, Зеленое, Староукраинка и Цветково. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошевка, Цветково, Долинка.

На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка. Кроме того, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка.

Читайте также: ВСУ отразили механизированный штурм РФ в Сумской области, - 21 ОМБр

Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.