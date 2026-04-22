Россияне почти 40 раз наносили удары по Днепропетровщине: повреждены предприятие, дома и автомобили

В течение дня 22 апреля российские войска почти 40 раз обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и авиабомб.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

Вследствие атак повреждены предприятия, частные дома и автомобили.

Криворожский район

В Криворожье россияне нанесли удар по Зеленодольской громаде. Там разрушен частный дом.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Возник пожар.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.