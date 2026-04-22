Россияне почти 40 раз наносили удары по Днепропетровщине: повреждены предприятие, дома и автомобили
В течение дня 22 апреля российские войска почти 40 раз обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и авиабомб.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.
Вследствие атак повреждены предприятия, частные дома и автомобили.
Криворожский район
В Криворожье россияне нанесли удар по Зеленодольской громаде. Там разрушен частный дом.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Возник пожар.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль