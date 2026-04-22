Росіяни майже 40 разів били по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство, будинки й авто

Упродовж дня 22 квітня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах.

Унаслідок атак пошкоджені підприємство, приватні будинки та автівки.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській громаді. Там понівечений приватний будинок.

Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Виникла пожежа.

Зазначається, що минулося без постраждалих.