РФ атакует Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских беспилотников

В 18:35 - сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на восток Харьковской области.

В 18:51 — скоростная цель на Харьков.

В 18:55 — БПЛА в Бердичевском районе Житомирской области, курс юго-западный.

Ранее мы сообщали, что вследствие массированной атаки РФ на Сумскую область число пострадавших возросло до 39 человек, из них 25 - дети.

Обновленная информация

В 21:01 - БпЛА курсом на Запорожье с юга.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

