РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 18:35 - Повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини.
О 18:51 - Швидкісна ціль на Харків.
О 18:55 - БпЛА в Бердичівському районі Житомирщини, курс південно-західний.
О 21:01 - БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
О 21:42 - Група ударних БпЛА на Харківщині, курсом на Балаклію.
О 21:58 - Група ударних БпЛА увійшла на Чернігівщину, курс південний.
О 22:30 - Повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі, а також групу ударних БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину.
О 22:47 - Група ударних БпЛА увійшла на, Дніпропетровщину, курсом на Павлоград.
О 23:27 - БпЛА на Дніпро з півдня
О 23:35 - Група ударних БпЛА У Запорізькій та Дніпропетровській обл.
О 00:10 - Кілька груп ударних БпЛА між Кривим Рогом та Нікополем - рух на північ.
О 00:31 - БпЛА в районі м. Запоріжжя, а також декілька груп БпЛА із південного напрямку курсом на Дніпро.
О 00:33 - Нові групи ворожих БпЛА входять у Сумську обл. в районі Теткино.
О 01:02 - БпЛА на Полтавщині в районі Диканька, Харківщина - Балаклея, нові групи на Сумщині.
- Раніше ми повідомляли, що унаслідок масованої атаки РФ на Сумщину кількість постраждалих зросла до 39 осіб, з них 25 - діти.
