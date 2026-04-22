С начала суток произошло 127 боевых столкновений: больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 127 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5650 дронов-камикадзе и осуществил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 105 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня, кроме этого, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Бочково и Охримовка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Петропавловка и Кившаровка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили две попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробишево и Диброва.

На Славянском направлении украинские воины отразили две штурмовые атаки оккупантов в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Никифоровки.

Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыного, Иванополья и Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Торецкое, Родинское, Филия, Шевченко, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону Кучерова Яра.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 65 оккупантов и 24 – ранены; уничтожено три единицы автомобильной и 15 единиц специальной техники, три укрытия личного состава, повреждено четыре орудия, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники. Уничтожено или подавлено 143 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Вороное и Калиновское. Авиационным ударам подверглись окрестности населенного пункта Ивановка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в районах населенных пунктов Доброполье, Горкое, Зализничное, Зеленое, Староукраинка и Цветково. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Любицкое, Широкое, Гуляйполе, Староукраинка, Тимошовка, Цветково, Долинка.

На Ореховском направлении противник наступал в направлении населенного пункта Новоандреевка. Кроме того, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Комишуваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка.

На Приднепровском направлении враг провел две безуспешные штурмовые операции в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

