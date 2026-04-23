Иран выдвинул условия для перемирия в войне с США и Израилем

Иран заявил, что готов к перемирию только после прекращения морской блокады и "военных действий" со стороны Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в сети Х.

Он отметил, что полное прекращение огня будет иметь смысл при определенных условиях.

По его словам, перемирие не должно нарушаться "морской блокадой и захватом мировой экономики в заложники".

Галибаф добавил в список условий прекращения "военных действий сионистов на всех фронтах".

"Открытие Ормузского пролива невозможно при условии грубого нарушения перемирия.

Израиль и США не достигли своих целей с помощью военной агрессии и не достигнут их с помощью запугивания. Единственный путь вперед - это признание прав иранского народа", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В Белом доме заявили, что продолжительность продленного режима прекращения огня между США и Ираном зависит от решения американского президента.