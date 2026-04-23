Іран висунув умови для перемир’я у війні зі США та Ізраїлем

Іран заявив, що готовий до перемир’я лише після припинення морської блокади та "войовничих дій" Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф у мережі Х.

Він зазначив, що повне припинення вогню матиме сенс за певних умов.

За його словами, перемир'я не повинні порушувати "морська блокада і захоплення світової економіки в заручники".

Галібаф додав до списку умов припинення "войовничих дій сіоністів на всіх фронтах".

"Відкриття Ормузької протоки неможливе за умови грубого порушення перемир'я.

Ізраїль та США не досягли своїх цілей за допомогою військової агресії і не досягнуть їх за допомогою залякування. Єдиний шлях уперед — це визнання прав іранського народу", - йдеться в дописі.

Що передувало?

У Білому домі заявили, що тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від рішення американського президента.