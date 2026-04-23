Іран висунув умови для перемир’я у війні зі США та Ізраїлем

Іран заявив, що готовий до перемир’я лише після припинення морської блокади та "войовничих дій" Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф у мережі Х.

Він зазначив, що повне припинення вогню матиме сенс за певних умов.

За його словами, перемир'я не повинні порушувати "морська блокада і захоплення світової економіки в заручники".

Галібаф додав до списку умов припинення "войовничих дій сіоністів на всіх фронтах".

"Відкриття Ормузької протоки неможливе за умови грубого порушення перемир'я.

Ізраїль та США не досягли своїх цілей за допомогою військової агресії і не досягнуть їх за допомогою залякування. Єдиний шлях уперед — це визнання прав іранського народу", - йдеться в дописі.

Що передувало?

У Білому домі заявили, що тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від рішення американського президента.

Топ коментарі
+4
Якщо скоро мир, накуя туди третій авіаносець пливе?
23.04.2026 07:00 Відповісти
+4
Щоб іранці влучили в один з них.
23.04.2026 07:10 Відповісти
+3
Почекаємо, що нарешті вирішать таргани у голові трампанутого
23.04.2026 07:13 Відповісти
Якщо скоро мир, накуя туди третій авіаносець пливе?
23.04.2026 07:00 Відповісти
Щоб іранці влучили в один з них.
23.04.2026 07:10 Відповісти
Ну дурне молоти, не важко язиком!!
23.04.2026 07:20 Відповісти
Рудий дурік іде в - абанк в своїх залякуваннях.
23.04.2026 07:20 Відповісти
Ввн дпвно вже пішов в сраку, куди його, разом з сша, послали бородаті рушники.
23.04.2026 07:27 Відповісти
парад провести
23.04.2026 07:40 Відповісти
Війна відкладається - у США вибори на носі
23.04.2026 07:11 Відповісти
Почекаємо, що нарешті вирішать таргани у голові трампанутого
23.04.2026 07:13 Відповісти
Як висунув Іран оте саме людям, щоб показати, так і засуне! Що теліпається, те нерахується…
23.04.2026 07:19 Відповісти
Ну, поки що у трампа теліпається.
23.04.2026 07:22 Відповісти
Трамп - паперовий тигр
23.04.2026 07:25 Відповісти
Дівно, дві високорозвинені країни з сумарним населенням 350 мільонів люлей і першою економікою і світі не спроможні впоратись з крахною яка маю 93 мільона населення і яка більш 30 років знаходится під санкціями.
23.04.2026 07:26 Відповісти
Просто іранці, на відміну від деяких, не рахують співвідношення сил, а .....
23.04.2026 07:33 Відповісти
В'єтнам 2.0
23.04.2026 07:50 Відповісти
Вали звідти, рудий підарас! І Бєнє вколіть заспокійливого. Чи тобі край треба витягнути економіку рф?
23.04.2026 07:32 Відповісти
Уже про компенсацию забыли,про Ливан забыли,осталось только - разрешите нам продавать нефть,Трамп задушит вонючую,аятоллистскую страну экономически.
23.04.2026 07:40 Відповісти
така цікава війна!
війна висуванням умов.
висунув всунув, висунув всунув, висунув всунув.
поки перемагає трамп, бо всі цілі нападу на персів виконані та йдуть по плану.
расса знищена.
уран відібраний.
затока вільна, та й перейменована на трамп бігест вінер.
аятоли втекли в антарктиду.
23.04.2026 07:42 Відповісти
 
 