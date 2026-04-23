Глава ВМС США Фелан ушел в отставку: WSJ пишет о конфликте с Хегсетом

Глава ВМС США Джон Фелан подал в отставку

Глава военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку.

Об этом сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Временно исполнять обязанности главы ВМС будет заместитель Фелана Хун Као.

"Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию немедленно... мы благодарны министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам США", - отметил представитель Пентагона.

Причины

По данным WSJ, отношения между Феланом и главой Пентагона Хегсетом были напряженными в течение нескольких месяцев.

Спор возник из-за того, что глава флота часто общался с Дональдом Трампом в обход своего непосредственного руководства.

"Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго... и в прошлом году рассказал законодателям, что переписывается с президентом по телефону о судостроении посреди ночи", - пишет WSJ.

Также руководство Министерства обороны США было особенно недовольно тем, что Фелан лично предложил президенту идею строительства современного линкора.

Трамп о своими гельминтами усиленно разрушает США и мировой порядок. Навыбирали дебилы дерьма "хуже не будет" всем на голову.
23.04.2026 10:07
Когда дегенерат дорывается до власти, то строит вертикаль управления где умным нет места. Там нужны только одни лизоблюды. Старо как мир.
23.04.2026 10:13
у геїв не тільки коханя но і ревнощі
23.04.2026 10:05
Вертухай тюрми Гуантанамо розійшовся...
23.04.2026 10:03
у геїв не тільки коханя но і ревнощі
23.04.2026 10:05 Ответить
Трамп о своими гельминтами усиленно разрушает США и мировой порядок. Навыбирали дебилы дерьма "хуже не будет" всем на голову.
23.04.2026 10:07 Ответить
Когда дегенерат дорывается до власти, то строит вертикаль управления где умным нет места. Там нужны только одни лизоблюды. Старо как мир.
23.04.2026 10:13 Ответить
"Також керівництво Міністерства війни США було особливо незадоволене тим, що Фелан особисто запропонував президенту ідею будівництва ********* лінкора."

Тобто саме цей ідіот задурити голову Трампу на тему будування лінкорів які в ******** війні не мають ніяких перспектив? Тобто його можна і треба перевірити на рахунок шахрайських схем, тому що я на 100% впевнений що це лінкоробудування було необхідне щоб красти гроші.
23.04.2026 10:15
Ну а х*лі ви собі думали - "СВЕРХдєржавааа!"...
23.04.2026 11:16
А як дихав... Мав будувати "золотий флот" Тромба... Не склалось.
23.04.2026 11:30
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «НІМІЦ» (CVN‑68 - CVN‑77):

1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)

2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)

3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)

4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)

5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)

6) CVN‑73 USS George Washington (1992)

7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)

8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)

9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)

АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):

10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)

11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)

12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)

13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)
23.04.2026 11:31
 
 