Глава ВМС США Фелан ушел в отставку: WSJ пишет о конфликте с Хегсетом

Глава военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку.

Об этом сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл, передает Цензор.НЕТ.

Временно исполнять обязанности главы ВМС будет заместитель Фелана Хун Као.

"Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию немедленно... мы благодарны министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам США", - отметил представитель Пентагона.

Причины

По данным WSJ, отношения между Феланом и главой Пентагона Хегсетом были напряженными в течение нескольких месяцев.

Спор возник из-за того, что глава флота часто общался с Дональдом Трампом в обход своего непосредственного руководства.

"Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго... и в прошлом году рассказал законодателям, что переписывается с президентом по телефону о судостроении посреди ночи", - пишет WSJ.

Также руководство Министерства обороны США было особенно недовольно тем, что Фелан лично предложил президенту идею строительства современного линкора.

