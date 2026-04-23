Глава ВМС США Фелан ушел в отставку: WSJ пишет о конфликте с Хегсетом
Глава военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку.
Об этом сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Временно исполнять обязанности главы ВМС будет заместитель Фелана Хун Као.
"Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию немедленно... мы благодарны министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам США", - отметил представитель Пентагона.
Причины
По данным WSJ, отношения между Феланом и главой Пентагона Хегсетом были напряженными в течение нескольких месяцев.
Спор возник из-за того, что глава флота часто общался с Дональдом Трампом в обход своего непосредственного руководства.
"Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго... и в прошлом году рассказал законодателям, что переписывается с президентом по телефону о судостроении посреди ночи", - пишет WSJ.
Также руководство Министерства обороны США было особенно недовольно тем, что Фелан лично предложил президенту идею строительства современного линкора.
Тобто саме цей ідіот задурити голову Трампу на тему будування лінкорів які в ******** війні не мають ніяких перспектив? Тобто його можна і треба перевірити на рахунок шахрайських схем, тому що я на 100% впевнений що це лінкоробудування було необхідне щоб красти гроші.
1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)
2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)
3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)
4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)
5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)
6) CVN‑73 USS George Washington (1992)
7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)
8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)
9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):
10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)
11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)
12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)
13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)