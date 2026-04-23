Глава ВМС США Фелан пішов у відставку: WSJ пише про конфлікт із Гегсетом
Керівник військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку.
Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Тимчасово виконувати обов'язки глави ВМС буде заступник Фелана Хун Као.
"Міністр військово-морських сил Джон Фелан залишає адміністрацію негайно... ми вдячні міністру Фелану за його службу міністерству і військово-морським силам США", - зазначив речник Пентагону.
Причини
За даними WSJ, стосунки між Феланом та главою Пентагону Гегсетом були напруженими протягом кількох місяців.
Суперечка виникла через те, що керівник флоту часто спілкувався з Дональдом Трампом в обхід свого безпосереднього керівництва.
"Фелан регулярно спілкується з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго... і торік розповів законодавцям, що листується з президентом телефоном про суднобудування посеред ночі", - пише WSJ.
Також керівництво Міністерства війни США було особливо незадоволене тим, що Фелан особисто запропонував президенту ідею будівництва сучасного лінкора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто саме цей ідіот задурити голову Трампу на тему будування лінкорів які в ******** війні не мають ніяких перспектив? Тобто його можна і треба перевірити на рахунок шахрайських схем, тому що я на 100% впевнений що це лінкоробудування було необхідне щоб красти гроші.