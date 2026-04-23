Глава ВМС США Фелан пішов у відставку: WSJ пише про конфлікт із Гегсетом

Глава ВМС США Джон Фелан подав у відставку

Керівник військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Тимчасово виконувати обов'язки глави ВМС буде заступник Фелана Хун Као.

"Міністр військово-морських сил Джон Фелан залишає адміністрацію негайно... ми вдячні міністру Фелану за його службу міністерству і військово-морським силам США", - зазначив речник Пентагону.

Причини

За даними WSJ, стосунки між Феланом та главою Пентагону Гегсетом були напруженими протягом кількох місяців.

Суперечка виникла через те, що керівник флоту часто спілкувався з Дональдом Трампом в обхід свого безпосереднього керівництва.

"Фелан регулярно спілкується з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго... і торік розповів законодавцям, що листується з президентом телефоном про суднобудування посеред ночі", - пише WSJ.

Також керівництво Міністерства війни США було особливо незадоволене тим, що Фелан особисто запропонував президенту ідею будівництва сучасного лінкора.

Вертухай тюрми Гуантанамо розійшовся...
23.04.2026 10:03 Відповісти
у геїв не тільки коханя но і ревнощі
23.04.2026 10:05 Відповісти
Трамп о своими гельминтами усиленно разрушает США и мировой порядок. Навыбирали дебилы дерьма "хуже не будет" всем на голову.
23.04.2026 10:07 Відповісти
Когда дегенерат дорывается до власти, то строит вертикаль управления где умным нет места. Там нужны только одни лизоблюды. Старо как мир.
23.04.2026 10:13 Відповісти
"Також керівництво Міністерства війни США було особливо незадоволене тим, що Фелан особисто запропонував президенту ідею будівництва ********* лінкора."

Тобто саме цей ідіот задурити голову Трампу на тему будування лінкорів які в ******** війні не мають ніяких перспектив? Тобто його можна і треба перевірити на рахунок шахрайських схем, тому що я на 100% впевнений що це лінкоробудування було необхідне щоб красти гроші.
23.04.2026 10:15 Відповісти
 
 