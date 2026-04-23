Глава ВМС США Фелан пішов у відставку: WSJ пише про конфлікт із Гегсетом

Керівник військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Тимчасово виконувати обов'язки глави ВМС буде заступник Фелана Хун Као.

"Міністр військово-морських сил Джон Фелан залишає адміністрацію негайно... ми вдячні міністру Фелану за його службу міністерству і військово-морським силам США", - зазначив речник Пентагону.

Читайте також: Війну в Україні не можна відкладати "на пізніше", врегулювання має йти паралельно з іншими кризами, - Зеленський

Причини

За даними WSJ, стосунки між Феланом та главою Пентагону Гегсетом були напруженими протягом кількох місяців.

Суперечка виникла через те, що керівник флоту часто спілкувався з Дональдом Трампом в обхід свого безпосереднього керівництва.

"Фелан регулярно спілкується з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго... і торік розповів законодавцям, що листується з президентом телефоном про суднобудування посеред ночі", - пише WSJ.

Також керівництво Міністерства війни США було особливо незадоволене тим, що Фелан особисто запропонував президенту ідею будівництва сучасного лінкора.

Також читайте: Трамп про переговори та завершення війни в Ірані: Часових рамок немає