Из-за обстрелов РФ произошло отключение электроэнергии в семи областях, - Минэнерго
В результате вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Работы по восстановлению
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ранен работник
Также сообщается, что в Николаевской области в результате вражеской атаки на энергообъект один из работников получил ранения. Ему оказали всю необходимую помощь.
Ограничения электроэнергии
Минэнерго отмечает, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих облэнерго.
