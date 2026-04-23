Из-за обстрелов РФ произошло отключение электроэнергии в семи областях, - Минэнерго

В результате вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Работы по восстановлению

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ранен работник

Также сообщается, что в Николаевской области в результате вражеской атаки на энергообъект один из работников получил ранения. Ему оказали всю необходимую помощь.

Читайте также: Почти 1 млрд грн направлено на альтернативные источники энергии и защиту критической инфраструктуры Киева, - Свириденко

Ограничения электроэнергии

Минэнерго отмечает, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих облэнерго.

Читайте также: Защита критической инфраструктуры: Кабмин определил Госспецтрансслужбу заказчиком работ. Что предусмотрено?