Почти 1 млрд грн направлено на альтернативные источники энергии и защиту критической инфраструктуры Киева, - Свириденко

После ударов по ТЭЦ правительство финансирует альтернативное теплоснабжение для Киева

Правительство выделило 987 млн грн на подготовку Киева к следующему отопительному сезону после значительных повреждений ТЭЦ. Средства будут направлены на обеспечение альтернативных источников энергии и защиту критически важной инфраструктуры для стабильного теплоснабжения даже в условиях обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство помогает Киеву подготовиться к следующей зиме и обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Работаем в диалоге с городскими властями. Скоординировали действия в рамках выполнения Планов устойчивости", — отметила она.

Покрыть потребности альтернативными источниками энергии

Из-за существенных повреждений ТЭЦ город должен уже сейчас подготовить инфраструктуру для стабильного обеспечения людей теплом и светом, даже в условиях обстрелов. Ключевая задача — покрыть потребности всех районов альтернативными источниками энергии и защитить критические объекты.

Кто будет проводить работы?

Часть работ будет выполнять Агентство восстановления, часть — город собственными силами.

Что сделало правительство?

  • Правительство со своей стороны уже выделило 987 млн грн на первоочередные меры и готово в дальнейшем оказывать полную поддержку.
  • В то же время ожидаем от города своевременных решений и организации работ на объектах, которые определены зоной ответственности местных властей.
  • Работы должны быть выполнены своевременно и в полном объеме.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко: есть вопросы к Киеву, Львовщине, Одесской области и Волыни

Также сообщалось, что правительство без каких-либо причин затягивает согласование плана устойчивости Киева и планирует выделять средства на подготовку к зиме в ручном режиме. Между тем Киев уже приступил к реализации тех пунктов плана устойчивости, которые может профинансировать за свой счет.

Автор: 

Киев (26222) Свириденко Юлия (443)
Топ комментарии
+4
А для кого, для родини Шурми?
показать весь комментарий
22.04.2026 17:13 Ответить
+3
просто цікаво!
скільки джерел енергії знає зелена дебілка свириденка?
показать весь комментарий
22.04.2026 16:55 Ответить
+3
Якійсь черговий "Міндіч" вже все розрахував та поділив, скоріш за все "Альтернатівни джерела електроенергії та захист критичної інфраструктури" цього не побачать, якщо тільки трошки для імітації.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:24 Ответить
просто цікаво!
скільки джерел енергії знає зелена дебілка свириденка?
22.04.2026 16:55 Ответить
Какое небо зеленеє?
22.04.2026 17:47 Ответить
Свириденко7 виконання рішення судів? Ти, не думай. дій по Закону. 3 роки ПФУ, чекаю виплату ПФУ по рішенню суду.
22.04.2026 16:57 Ответить
Плешивмй пуштун розпорядник ціх грошей?
22.04.2026 17:05 Ответить
А для кого, для родини Шурми?
22.04.2026 17:13 Ответить
Якійсь черговий "Міндіч" вже все розрахував та поділив, скоріш за все "Альтернатівни джерела електроенергії та захист критичної інфраструктури" цього не побачать, якщо тільки трошки для імітації.
22.04.2026 17:24 Ответить
і двушечки на мацкву.....зелена потворо
22.04.2026 17:28 Ответить
Накидай більше. відволікти від назойливих питань. ну накуй, боти.
22.04.2026 17:35 Ответить
Менш, ніж 1 млрд. Це ж ніщо. На киян зел. мафії глибоко начхати. Головна мета - звалити Кличка, захопити Київ. За допомогою х*йла.
22.04.2026 17:35 Ответить
Ні. ядивись в корінь.
22.04.2026 17:43 Ответить
Всі політики хочуть влади і грошей. Я, не хочу. навіщо? Питання?
22.04.2026 17:44 Ответить
Менш, ніж 1 млрд. Це ж ніщо.
22.04.2026 17:45 Ответить
Звучить так, наче Свириденко власні кошти віддала, а не повернула трошки податків назад (якщо це взагалі правда, а дешевий піар).
22.04.2026 18:15 Ответить
 
 