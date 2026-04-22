Почти 1 млрд грн направлено на альтернативные источники энергии и защиту критической инфраструктуры Киева, - Свириденко

Правительство выделило 987 млн грн на подготовку Киева к следующему отопительному сезону после значительных повреждений ТЭЦ. Средства будут направлены на обеспечение альтернативных источников энергии и защиту критически важной инфраструктуры для стабильного теплоснабжения даже в условиях обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство помогает Киеву подготовиться к следующей зиме и обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Работаем в диалоге с городскими властями. Скоординировали действия в рамках выполнения Планов устойчивости", — отметила она.

Читайте также: Защита энергетики и транспорта: правительство расширило полномочия Госспецтрансслужбы

Покрыть потребности альтернативными источниками энергии

Из-за существенных повреждений ТЭЦ город должен уже сейчас подготовить инфраструктуру для стабильного обеспечения людей теплом и светом, даже в условиях обстрелов. Ключевая задача — покрыть потребности всех районов альтернативными источниками энергии и защитить критические объекты.

Кто будет проводить работы?

Часть работ будет выполнять Агентство восстановления, часть — город собственными силами.

Читайте: Кабмин упростил закупки для защиты критической инфраструктуры. Что изменилось?

Что сделало правительство?

Правительство со своей стороны уже выделило 987 млн грн на первоочередные меры и готово в дальнейшем оказывать полную поддержку.

В то же время ожидаем от города своевременных решений и организации работ на объектах, которые определены зоной ответственности местных властей.

Работы должны быть выполнены своевременно и в полном объеме.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко: есть вопросы к Киеву, Львовщине, Одесской области и Волыни

Также сообщалось, что правительство без каких-либо причин затягивает согласование плана устойчивости Киева и планирует выделять средства на подготовку к зиме в ручном режиме. Между тем Киев уже приступил к реализации тех пунктов плана устойчивости, которые может профинансировать за свой счет.