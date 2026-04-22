Майже 1 млрд грн спрямовано на альтернативні джерела енергії та захист критичної інфраструктури Києва, - Свириденко

Після ударів по ТЕЦ уряд фінансує альтернативне теплопостачання для Києва

Уряд виділив 987 млн грн на підготовку Київ до наступного опалювального сезону після суттєвих пошкоджень ТЕЦ. Кошти спрямують на забезпечення альтернативних джерел енергії та захист критичної інфраструктури для стабільного теплопостачання навіть в умовах обстрілів.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання Планів стійкості" - зазначила вона.

Закрити потреби альтернативними джерелами енергії

Через суттєві пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання — закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об’єкти.

Хто проводитиме роботи?

Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину — місто власними силами.

Що зробив Уряд?

  • Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку.
  • Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на обʼєктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади.
  • Роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко: є питання до Києва, Львівщини, Одещини та Волині

Також повідомлялося, що Уряд зволікає з погодженням плану стійкості Києва без жодних причин і планує виділяти кошти на підготовку до зими у ручному режимі. Тим часом Київ вже почав реалізацію тих пунктів плану стійкості, які може профінансувати власним коштом.

просто цікаво!
скільки джерел енергії знає зелена дебілка свириденка?
22.04.2026 16:55
+4
А для кого, для родини Шурми?
22.04.2026 17:13
+4
Якійсь черговий "Міндіч" вже все розрахував та поділив, скоріш за все "Альтернатівни джерела електроенергії та захист критичної інфраструктури" цього не побачать, якщо тільки трошки для імітації.
22.04.2026 17:24
