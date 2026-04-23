Через обстріли РФ є знеструмлення у семи областях, - Міненерго
Унаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Роботи з відновлення
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Поранено працівника
Також повідомляється, що на Миколаївщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників зазнав поранень. Йому надали усю необхідну допомогу.
Обмеження електроенергії
Міненерго зазначає, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатис на офіційних ресурсах своїх обленерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль