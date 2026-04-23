Крупнейшая передача в истории Львова: 68 автомобилей переданы экстренным службам при поддержке Тайваня, - Садовый. ФОТО

Во Львове состоялась крупнейшая в истории города передача транспорта для экстренных служб Украины: 68 специализированных автомобилей были переданы громадам на востоке, юге и в центре страны при поддержке Тайваня.

Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот это действительно ЭМЕРДЖЕНСИ! Сегодня состоялась крупнейшая в истории Львова передача транспорта для экстренных служб Украины. Это помощь от Тайваня", — написал Садовый.

Какие автомобили передали?

68 автомобилей — пожарных, медицинских и специализированных — отправляются в громады востока, юга и центра, которые ежедневно находятся под обстрелами. В частности — для Харькова и Купянска.



"Это машины, которые приезжают первыми, когда счет идет на минуты.

Спасибо тайваньскому народу за эту поддержку. Это не просто техника — это спасенные жизни", — подчеркнул Садовый.

