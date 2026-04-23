2 409 9

Крупнейшая передача в истории Львова: 68 автомобилей переданы экстренным службам при поддержке Тайваня, - Садовый. ФОТО

Во Львове состоялась крупнейшая в истории города передача транспорта для экстренных служб Украины: 68 специализированных автомобилей были переданы громадам на востоке, юге и в центре страны при поддержке Тайваня.

Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот это действительно ЭМЕРДЖЕНСИ! Сегодня состоялась крупнейшая в истории Львова передача транспорта для экстренных служб Украины. Это помощь от Тайваня", — написал Садовый.

Какие автомобили передали?

68 автомобилей — пожарных, медицинских и специализированных — отправляются в громады востока, юга и центра, которые ежедневно находятся под обстрелами. В частности — для Харькова и Купянска.

"Это машины, которые приезжают первыми, когда счет идет на минуты.
Спасибо тайваньскому народу за эту поддержку. Это не просто техника — это спасенные жизни", — подчеркнул Садовый.

вау
23.04.2026 17:39 Ответить
❤️🇺🇦
23.04.2026 17:47 Ответить
Дякуємо Китайський республіки!
23.04.2026 18:00 Ответить
А Андрюха отримав з цього свою "долю"?
😂😂😂
23.04.2026 18:00 Ответить
Отримає , коли буде роздавати службам, чи вже роздав і отримав.
23.04.2026 18:01 Ответить
Браво, Тайвань! Стесняюсь спросить - а можете повторить
23.04.2026 18:01 Ответить
Вже сьогодні бачив "швидку допомогу" з надписом - "Тайвань за Україну!"Такий коротенький мінівен,сильно коротший за наші звиклі бусики.Ну то й зрозуміло,китайці менші росточком за нас.Отакі "швидкі" у Львові і потрібні,з його середньовічними вуличками,провулками...
23.04.2026 18:17 Ответить
Тайський Іван - свій Іван!
23.04.2026 18:23 Ответить
 
 