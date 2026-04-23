Найбільша передача в історії Львова: 68 авто екстреним службам передали за підтримки Тайваню, - Садовий. ФОТО
У Львові відбулася найбільша в історії міста передача транспорту для екстрених служб України: 68 спеціалізованих автомобілів передали громадам сходу, півдня та центру країни за підтримки Тайваню.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Оце вже дійсно ЕМЕРДЖЕНСІ! Сьогодні відбулася найбільша в історії Львова передача транспорту для екстрених служб України. Це допомога від Тайваню", - написав Садовий.
Які авто передали?
68 автомобілів — пожежних, медичних і спеціалізованих — вирушають у громади сходу, півдня та центру, які щодня під обстрілами. Зокрема — для Харкова та Куп’янська.
"Це машини, які приїжджають першими, коли рахунок йде на хвилини.
Дякуємо тайванському народу за цю підтримку. Це не просто техніка — це врятовані життя", - наголосив Садовий.
😂😂😂