Найбільша передача в історії Львова: 68 авто екстреним службам передали за підтримки Тайваню, - Садовий. ФОТО

У Львові відбулася найбільша в історії міста передача транспорту для екстрених служб України: 68 спеціалізованих автомобілів передали громадам сходу, півдня та центру країни за підтримки Тайваню.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Оце вже дійсно ЕМЕРДЖЕНСІ! Сьогодні відбулася найбільша в історії Львова передача транспорту для екстрених служб України. Це допомога від Тайваню", - написав Садовий.

Також читайте: Папа Римський Франциск заповів кошти на швидкі автомобілі для України

Які авто передали?

68 автомобілів — пожежних, медичних і спеціалізованих — вирушають у громади сходу, півдня та центру, які щодня під обстрілами. Зокрема — для Харкова та Куп’янська.

"Це машини, які приїжджають першими, коли рахунок йде на хвилини.
Дякуємо тайванському народу за цю підтримку. Це не просто техніка — це врятовані життя", - наголосив Садовий.

Також читайте: МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Бернардинському монастирю у Львові

вау
23.04.2026 17:39 Відповісти
❤️🇺🇦
23.04.2026 17:47 Відповісти
Дякуємо Китайський республіки!
23.04.2026 18:00 Відповісти
А Андрюха отримав з цього свою "долю"?
😂😂😂
23.04.2026 18:00 Відповісти
Отримає , коли буде роздавати службам, чи вже роздав і отримав.
23.04.2026 18:01 Відповісти
Браво, Тайвань! Стесняюсь спросить - а можете повторить
23.04.2026 18:01 Відповісти
Вже сьогодні бачив "швидку допомогу" з надписом - "Тайвань за Україну!"Такий коротенький мінівен,сильно коротший за наші звиклі бусики.Ну то й зрозуміло,китайці менші росточком за нас.Отакі "швидкі" у Львові і потрібні,з його середньовічними вуличками,провулками...
23.04.2026 18:17 Відповісти
Тайський Іван - свій Іван!
23.04.2026 18:23 Відповісти
 
 