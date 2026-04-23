РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19928 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
2 514 10

В Киеве простились с российским добровольцем спецподразделения ГУР "Легион "Свобода России" Ильдаром (Ганди) Дадиным

На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве похоронили прах российского добровольца ГУР Ильдара Дадина, погибшего в бою в Харьковской области в 2024 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отметили в ГУР, Ильдар — первый российский доброволец, похороненный на Национальном военном мемориальном кладбище.

"Он последовательно выступал против путинского режима, стал одним из первых осужденных по уголовной статье о "неоднократном нарушении порядка организации митингов" в РФ, прошел через тюремное заключение и подвергался пыткам", — говорится в сообщении.

В Киеве простились с добровольцем легиона
Боевой путь воина

  • После начала полномасштабной войны сразу покинул Россию и присоединился к Силам обороны Украины.
  • Воин неоднократно участвовал в сложных операциях на различных направлениях — от Курской до Харьковской области.
  • Свой последний бой доброволец принял в Харьковской области, помогая раненому побратиму.

Побратимам Ганди запомнился как принципиальный борец за справедливость и свободу: искренний пацифист, который взял в руки оружие ради идеи освобождения Украины от безумного кремлевского режима.

"Провести в последний путь собрались побратимы, семья и близкие друзья Ильдара, чтобы попрощаться с ним и почтить его путь. Он боролся до конца и погиб как герой — с оружием в руках", — добавили в ГУР.

Автор: 

потери (4651) Легион Свобода России (62) ГУР (780)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне!
показать весь комментарий
23.04.2026 17:51 Ответить
Із Людини Героя роблять не слова а його діла! Честь і Слава тобі Воїне! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
23.04.2026 17:53 Ответить
******* ця показуза.
показать весь комментарий
23.04.2026 17:54 Ответить
Ти зайобаним народилося, чувирло ватне.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:16 Ответить
та йди *****
показать весь комментарий
23.04.2026 18:21 Ответить
ти серГей дурник, таким i помреш.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:23 Ответить
Adam(Пітушара Облізла)ти з бутилки давно злізло.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:36 Ответить
Леонид! Не напружуйся.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:39 Ответить
А громадянство України Зеля цьому воїну, віддавшому життя за Україну, надав?! Героям Слава!
показать весь комментарий
23.04.2026 18:14 Ответить
Спочивай з миром Воїн
показать весь комментарий
23.04.2026 18:21 Ответить
 
 