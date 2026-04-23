В Киеве простились с российским добровольцем спецподразделения ГУР "Легион "Свобода России" Ильдаром (Ганди) Дадиным
На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве похоронили прах российского добровольца ГУР Ильдара Дадина, погибшего в бою в Харьковской области в 2024 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Как отметили в ГУР, Ильдар — первый российский доброволец, похороненный на Национальном военном мемориальном кладбище.
"Он последовательно выступал против путинского режима, стал одним из первых осужденных по уголовной статье о "неоднократном нарушении порядка организации митингов" в РФ, прошел через тюремное заключение и подвергался пыткам", — говорится в сообщении.
Боевой путь воина
- После начала полномасштабной войны сразу покинул Россию и присоединился к Силам обороны Украины.
- Воин неоднократно участвовал в сложных операциях на различных направлениях — от Курской до Харьковской области.
- Свой последний бой доброволец принял в Харьковской области, помогая раненому побратиму.
Побратимам Ганди запомнился как принципиальный борец за справедливость и свободу: искренний пацифист, который взял в руки оружие ради идеи освобождения Украины от безумного кремлевского режима.
"Провести в последний путь собрались побратимы, семья и близкие друзья Ильдара, чтобы попрощаться с ним и почтить его путь. Он боролся до конца и погиб как герой — с оружием в руках", — добавили в ГУР.
