В Киеве простились с российским добровольцем спецподразделения ГУР "Легион "Свобода России" Ильдаром (Ганди) Дадиным

На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве похоронили прах российского добровольца ГУР Ильдара Дадина, погибшего в бою в Харьковской области в 2024 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отметили в ГУР, Ильдар — первый российский доброволец, похороненный на Национальном военном мемориальном кладбище.

"Он последовательно выступал против путинского режима, стал одним из первых осужденных по уголовной статье о "неоднократном нарушении порядка организации митингов" в РФ, прошел через тюремное заключение и подвергался пыткам", — говорится в сообщении.











Боевой путь воина

После начала полномасштабной войны сразу покинул Россию и присоединился к Силам обороны Украины.

Воин неоднократно участвовал в сложных операциях на различных направлениях — от Курской до Харьковской области.

Свой последний бой доброволец принял в Харьковской области, помогая раненому побратиму.

Побратимам Ганди запомнился как принципиальный борец за справедливость и свободу: искренний пацифист, который взял в руки оружие ради идеи освобождения Украины от безумного кремлевского режима.

"Провести в последний путь собрались побратимы, семья и близкие друзья Ильдара, чтобы попрощаться с ним и почтить его путь. Он боролся до конца и погиб как герой — с оружием в руках", — добавили в ГУР.