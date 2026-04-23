У Києві попрощалися із російським добровольцем спецпідрозділу ГУР Легион "Свобода России" Ільдаром "Ганді" Дадіним
На Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві поховали прах російського добровольця ГУР Ільдара Дадіна, який загинув у бою на Харківщині у 2024 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Як зауважили в ГУР, Ільдар — перший російський доброволець, похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.
"Він послідовно виступав проти путінського режиму, став одним із перших засуджених за кримінальною статтею про "неодноразове порушення порядку організації мітингів" у рф, пройшов через ув’язнення та зазнав катувань", - йдеться у повідомленні.
Бойовий шлях воїна
- Після початку повномасштабної війни одразу залишив росію та приєднався до Сил оборони України.
- Воїн неодноразово брав участь у складних операціях на різних напрямках — від Курської до Харківської області.
- Свій останній бій доброволець прийняв на Харківщині, допомагаючи пораненому побратиму.
Побратимам Ганді запам’ятався як принциповий борець за справедливість і свободу: щирий пацифіст, який узяв до рук зброю заради ідеї звільнення України від божевільного кремлівського режиму.
"Провести в останню путь зібралися побратими, родина та близькі друзі Ільдара, щоб попрощатися з ним і вшанувати його шлях. Він боровся до кінця і загинув як герой — зі зброєю в руках", - додали в ГУР.
