1 860 10

У Києві попрощалися із російським добровольцем спецпідрозділу ГУР Легион "Свобода России" Ільдаром "Ганді" Дадіним

На Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві поховали прах російського добровольця ГУР Ільдара Дадіна, який загинув у бою на Харківщині у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зауважили в ГУР, Ільдар — перший російський доброволець, похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.

"Він послідовно виступав проти путінського режиму, став одним із перших засуджених за кримінальною статтею про "неодноразове порушення порядку організації мітингів" у рф, пройшов через ув’язнення та зазнав катувань", - йдеться у повідомленні.

У Києві попрощалися з добровольцем легіону
Бойовий шлях воїна

  • Після початку повномасштабної війни одразу залишив росію та приєднався до Сил оборони України.
  • Воїн неодноразово брав участь у складних операціях на різних напрямках — від Курської до Харківської області.
  • Свій останній бій доброволець прийняв на Харківщині, допомагаючи пораненому побратиму.

Побратимам Ганді запам’ятався як принциповий борець за справедливість і свободу: щирий пацифіст, який узяв до рук зброю заради ідеї звільнення України від божевільного кремлівського режиму.

"Провести в останню путь зібралися побратими, родина та близькі друзі Ільдара, щоб попрощатися з ним і вшанувати його шлях. Він боровся до кінця і загинув як герой — зі зброєю в руках", - додали в ГУР.

Царство Небесне!
23.04.2026 17:51 Відповісти
Із Людини Героя роблять не слова а його діла! Честь і Слава тобі Воїне! Слава Україні!!!
23.04.2026 17:53 Відповісти
******* ця показуза.
23.04.2026 17:54 Відповісти
Ти зайобаним народилося, чувирло ватне.
23.04.2026 18:16 Відповісти
та йди *****
23.04.2026 18:21 Відповісти
ти серГей дурник, таким i помреш.
23.04.2026 18:23 Відповісти
Adam(Пітушара Облізла)ти з бутилки давно злізло.
23.04.2026 18:36 Відповісти
Леонид! Не напружуйся.
23.04.2026 18:39 Відповісти
А громадянство України Зеля цьому воїну, віддавшому життя за Україну, надав?! Героям Слава!
23.04.2026 18:14 Відповісти
Спочивай з миром Воїн
23.04.2026 18:21 Відповісти
 
 