Drone Deal и переговоры о вступлении в ЕС: итоги встречи Зеленского и Науседы

Украина и Литва обсудили оборонное производство и вступление в ЕС

В ходе встречи Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили сотрудничество в сфере обороны в рамках инициативы Drone Deal, открытие переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз, а также поддержку программ PURL и SAFE.

"Во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой подробно обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в оборонном производстве, в частности в формате Drone Deal. Опыт Украины в построении системы защиты жизней нужно масштабировать на всю Европу, и мы готовы к такому партнерству", — отметил президент.

Читайте также: Литва призвала не разделять Украину и Молдову в вопросе вступления в ЕС

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает и на скорейшее открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз. Об этом говорили с Гитанасом.

"В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Евросоюза, и мы ожидаем соответствующей поддержки во всех вопросах, касающихся нашего полноправного членства", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с новым премьер-министром Литвы Ругинене оборонное сотрудничество и усиление ПВО

"Спасибо Гитанасу Науседи за встречу. Благодарен за последовательную помощь, поддержку программы PURL и готовность сотрудничать в рамках программы SAFE. Важно и сегодняшнее решение о разблокировании кредита на 90 млрд евро", — резюмировал президент Украины.

Зеленский Владимир (24024) Науседа Гитанас (327)
Науседа дивиться на Оманську Гниду як на гниду
23.04.2026 21:44 Ответить
він нарошно такий високий, щоб нашого фельдмаршала унізіть
23.04.2026 21:46 Ответить
23.04.2026 21:56 Ответить
Він справді добиваєтся щоб Україні закрили двері для вступу в ЄС ? Тобі дали перелік законів які треба прийняти ,це верховенство права ,свобода слова ,боротьба з корупцією ,незалежні судди,реформа правоохоронних органів ітд,на жаль нічого не виконано.
23.04.2026 21:51 Ответить
Раніше памперси міняв гівняк, зараз у-мертвий? Результат зустрічі який, крім обговорення?!
23.04.2026 21:58 Ответить
Найвеличніше дійсно сприймає серйозно дипломатичні висловлювання Президента Литви? І це після того, як своїм ротом призначив (бездоказово) їх країну (разом з Естонією) наступними цілями путлєра? Воно хоч інколи приходить до тями? Те, що "янєлох" не може аналізувати навіть власні дії (не кажу вже про події у світі), я вже мовчу. Але тут вилазить назовні те, що воно, як і руда мавпа, не пам'ятає, що казало вчора/позавчора! В середині країни ми те вже давно бачимо (ті хто слідкує за заявами і їх "реалізацією" та користується власними мізками, а не "єдиним марафєтом"), але тепер, ІМХО, опосередковано, про це вже "дипломатичною мовою" кажуть і лідери інших країн...
"Хуже ж нє будєт", правда?
23.04.2026 21:59 Ответить
23.04.2026 22:01 Ответить
Зеля зі своєю командою поруч з Науседою виглядають якимись мелкими потворними тролями.
23.04.2026 22:02 Ответить
Гулівер і ліліпути, мєлкі сошки, які крадуть так, що запихають брудні золоті монетки до брудного рота...Одразу видно, що знімав " не квартальний, неправильний фотограф". Як же ж так...
Не лежачи, знизу, зовсім хворму л(п)ідора спортив.
23.04.2026 22:11 Ответить
Дрондил ты наш.
23.04.2026 22:28 Ответить
 
 