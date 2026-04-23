Drone Deal и переговоры о вступлении в ЕС: итоги встречи Зеленского и Науседы

В ходе встречи Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили сотрудничество в сфере обороны в рамках инициативы Drone Deal, открытие переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз, а также поддержку программ PURL и SAFE.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой подробно обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в оборонном производстве, в частности в формате Drone Deal. Опыт Украины в построении системы защиты жизней нужно масштабировать на всю Европу, и мы готовы к такому партнерству", — отметил президент.

Читайте также: Литва призвала не разделять Украину и Молдову в вопросе вступления в ЕС

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает и на скорейшее открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз. Об этом говорили с Гитанасом.

"В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Евросоюза, и мы ожидаем соответствующей поддержки во всех вопросах, касающихся нашего полноправного членства", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с новым премьер-министром Литвы Ругинене оборонное сотрудничество и усиление ПВО

"Спасибо Гитанасу Науседи за встречу. Благодарен за последовательную помощь, поддержку программы PURL и готовность сотрудничать в рамках программы SAFE. Важно и сегодняшнее решение о разблокировании кредита на 90 млрд евро", — резюмировал президент Украины.