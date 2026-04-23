Drone Deal і переговори про вступ до ЄС: підсумки зустрічі Зеленського та Науседи

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили оборонну співпрацю у форматі Drone Deal, відкриття переговорних кластерів вступу до Європейського Союзу та підтримку програм PURL і SAFE.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

"Під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою детально обговорили можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві, зокрема у форматі Drone Deal. Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує і на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Говорили про це з Гітанасом.

У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і ми очікуємо на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються нашого повноправного членства", - наголосив Зеленський.

"Дякую Гітанасу Науседі за зустріч. Вдячний за послідовну допомогу, підтримку програми PURL і готовність співпрацювати в межах програми SAFE. Важливим є і сьогоднішнє рішення щодо розблокування кредиту на 90 млрд євро", - резюмував президент України.