Drone Deal і переговори про вступ до ЄС: підсумки зустрічі Зеленського та Науседи

Україна і Литва обговорили оборонне виробництво та вступ до ЄС

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили оборонну співпрацю у форматі Drone Deal, відкриття переговорних кластерів вступу до Європейського Союзу та підтримку програм PURL і SAFE.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав  у телеграмі.

"Під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою детально обговорили можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві, зокрема у форматі Drone Deal. Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує і на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Говорили про це з Гітанасом.

У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і ми очікуємо на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються нашого повноправного членства", - наголосив Зеленський.

"Дякую Гітанасу Науседі за зустріч. Вдячний за послідовну допомогу, підтримку програми PURL і готовність співпрацювати в межах програми SAFE. Важливим є і сьогоднішнє рішення щодо розблокування кредиту на 90 млрд євро", - резюмував президент України.

Зеленський Володимир Науседа Гітанас
Науседа дивиться на Оманську Гниду як на гниду
23.04.2026 21:44 Відповісти
він нарошно такий високий, щоб нашого фельдмаршала унізіть
23.04.2026 21:46 Відповісти
23.04.2026 21:56 Відповісти
Він справді добиваєтся щоб Україні закрили двері для вступу в ЄС ? Тобі дали перелік законів які треба прийняти ,це верховенство права ,свобода слова ,боротьба з корупцією ,незалежні судди,реформа правоохоронних органів ітд,на жаль нічого не виконано.
23.04.2026 21:51 Відповісти
Раніше памперси міняв гівняк, зараз у-мертвий? Результат зустрічі який, крім обговорення?!
23.04.2026 21:58 Відповісти
Найвеличніше дійсно сприймає серйозно дипломатичні висловлювання Президента Литви? І це після того, як своїм ротом призначив (бездоказово) їх країну (разом з Естонією) наступними цілями путлєра? Воно хоч інколи приходить до тями? Те, що "янєлох" не може аналізувати навіть власні дії (не кажу вже про події у світі), я вже мовчу. Але тут вилазить назовні те, що воно, як і руда мавпа, не пам'ятає, що казало вчора/позавчора! В середині країни ми те вже давно бачимо (ті хто слідкує за заявами і їх "реалізацією" та користується власними мізками, а не "єдиним марафєтом"), але тепер, ІМХО, опосередковано, про це вже "дипломатичною мовою" кажуть і лідери інших країн...
"Хуже ж нє будєт", правда?
23.04.2026 21:59 Відповісти
23.04.2026 22:01 Відповісти
Зеля зі своєю командою поруч з Науседою виглядають якимись мелкими потворними тролями.
23.04.2026 22:02 Відповісти
Гулівер і ліліпути, мєлкі сошки, які крадуть так, що запихають брудні золоті монетки до брудного рота...Одразу видно, що знімав " не квартальний, неправильний фотограф". Як же ж так...
Не лежачи, знизу, зовсім хворму л(п)ідора спортив.
23.04.2026 22:11 Відповісти
 
 