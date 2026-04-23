Пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области РФ после ударов дронов. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
На российской нефтеперекачивающей станции "Горький", которая была атакована дронами Службы безопасности в ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ, продолжается пожар.
Снимок, сделанный спутниками Planet Labs в четверг, 23 апреля, получили Схемы, передает Цензор.НЕТ.
Детали
На фото видно, что на станции горят как минимум два резервуара.
Ранее сообщалось, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ в ночь на 23 апреля нанесли удар по этой станции.
Удар по станции
По предварительным данным, в результате атаки повреждены три резервуара с нефтью, а пожар охватил площадь 20 тысяч квадратных метров.
- НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга".
- Нефть, которую перекачивает эта станция, среди прочего, подается в нефтепровод "Дружба", недавно отремонтированный Украиной для возобновления транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.
НПС Горькій" виконує важливу функцію компаундування нафти, тобто залежно від режиму роботи магістральних нафтопроводів Альмєтєвск-Горькій 2,3 та Сургут-Полоцк, до сумарного потоку подається високосірчиста і сірчиста нафта у співвідношенні, що забезпечує нормативний середньозважений вміст сірки для подальшого транспортування нафти із заданими якісними характеристиками безпосередньо на НПЗ у Полоцьку, НПЗ НОРСІ або до операторів, які ексортують нафту. Порушення процесу компаундування призводить до порушент технологчних процесів на НПЗ та неможливості відвантаження нафти на експорт через невідповідність параметрів нафти.
