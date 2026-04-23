Пожар на нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области РФ после ударов дронов. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На российской нефтеперекачивающей станции "Горький", которая была атакована дронами Службы безопасности в ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ, продолжается пожар.

Снимок, сделанный спутниками Planet Labs в четверг, 23 апреля, получили Схемы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

На фото видно, что на станции горят как минимум два резервуара.

Ранее сообщалось, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ в ночь на 23 апреля нанесли удар по этой станции.

Фото: Пожар на российской нефтеперекачивающей станции "Горький" 23 апреля / Схемы

Удар по станции

По предварительным данным, в результате атаки повреждены три резервуара с нефтью, а пожар охватил площадь 20 тысяч квадратных метров.

НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга".

Нефть, которую перекачивает эта станция, среди прочего, подается в нефтепровод "Дружба", недавно отремонтированный Украиной для возобновления транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.

Смотрите также: Российский Таганрог подвергся ракетному удару: вероятно, поражено предприятие, производящее дроны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж