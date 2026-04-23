Пожежа на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області РФ після ударів дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
На російській нафтоперекачувальній станції "Горький", яку уразили дрони Служби безпеки у ніч на 23 квітня у Нижньогородській області РФ, триває пожежа.
Знімок, зроблений супутниками Planet Labs у четвер, 23 квітня, отримали Схеми, передає Цензор.НЕТ.
На фото видно, що на станції горять щонайменше два резервуари.
Раніше повідомлялося, що безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ в ніч проти 23 квітня здійснили удар по цій станції.
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено три резервуари з нафтою, а пожежа охопила площу 20 тисяч квадратних метрів.
- НПС "Горький" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга".
- Нафта, яку перекачує ця станція, серед іншого, подається до нафтопроводу "Дружба", нещодавно відремонтованого Україною для відновлення транспортування сировини до Словаччини та Угорщини.
НПС Горькій" виконує важливу функцію компаундування нафти, тобто залежно від режиму роботи магістральних нафтопроводів Альмєтєвск-Горькій 2,3 та Сургут-Полоцк, до сумарного потоку подається високосірчиста і сірчиста нафта у співвідношенні, що забезпечує нормативний середньозважений вміст сірки для подальшого транспортування нафти із заданими якісними характеристиками безпосередньо на НПЗ у Полоцьку, НПЗ НОРСІ або до операторів, які ексортують нафту. Порушення процесу компаундування призводить до порушент технологчних процесів на НПЗ та неможливості відвантаження нафти на експорт через невідповідність параметрів нафти.
