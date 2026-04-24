РФ атаковала Одессу: 2 человека погибли, 14 пострадавших, значительные разрушения жилых домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки дронов на Одессу погибли два человека, ещё 14 получили ранения. Повреждены жилые дома, продолжается ликвидация последствий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ГВА Сергей Лысак и в ГСЧС.
"Враг снова нанес удар по жилым кварталам нашего города", - отметил Лысак.
Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.
Где зафиксированы попадания?
В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и возник пожар. Пострадало 6 человек.
Разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Пострадало 7 человек.
Также вражеский БПЛА попал в 2-этажный дом. К сожалению, 2 человека погибли, один человек пострадал. Из здания эвакуированы 16 жильцов.
Психологи ГСЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более 50 жителям (из них 3 ребенка), которые находились в состоянии сильного стресса.
Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется. Более 140 спасателей задействованы на местах попаданий.
Последствия атаки
