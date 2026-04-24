РФ атаковала Одессу: 2 человека погибли, 14 пострадавших, значительные разрушения жилых домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки дронов на Одессу погибли два человека, ещё 14 получили ранения. Повреждены жилые дома, продолжается ликвидация последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ГВА Сергей Лысак и в ГСЧС.

"Враг снова нанес удар по жилым кварталам нашего города", - отметил Лысак.

Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

Где зафиксированы попадания?

В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и возник пожар. Пострадало 6 человек.

Разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Пострадало 7 человек.

Также вражеский БПЛА попал в 2-этажный дом. К сожалению, 2 человека погибли, один человек пострадал. Из здания эвакуированы 16 жильцов.

Психологи ГСЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более 50 жителям (из них 3 ребенка), которые находились в состоянии сильного стресса.

Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется. Более 140 спасателей задействованы на местах попаданий.

Последствия атаки

РФ атаковала Одессу: разрушение жилья, погибшие и раненые
Рідним загиблих співчуття,пораненим швидкого одужання-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
24.04.2026 06:57 Ответить
Може це стратегія оманського віслючка та його хенералів? Шпіллермана та прочіх ракетодєлів? Наших цивільних гине в рази більше москалів. Москва, Пітер цвіте і пахне, вже іноземці пишуть про незрозумілий договорняк. Їм, що не доганяють геній Бубонця, важко уявити, чому росіяни пребувають у комфорті та легко підтримують ***** та війну.
24.04.2026 07:24 Ответить
Тобі похрен на те що люди загинули-аби пернути на владу.Всі і без тебе тролю знають що в нас там біда-але таке гівно як ти навідь на похороні музику включить
24.04.2026 08:15 Ответить
Черговий злочин рашиської орди проти мирного населення, це ціленаправлений геноцид ,на жаль "найвеличніший" не хоче навіть згадувати про злочини рашизму,будь ти проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
24.04.2026 07:44 Ответить
24.04.2026 08:21 Ответить
Чому орківськи дрони долітають до Одеси, хоча пісюни збивають з них половину над морем, а кримнаш не потерпає ТАК, хоч їх кожну ніч кошмарять наші бойові комарі?
24.04.2026 09:06 Ответить
 
 