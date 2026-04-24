РФ атакувала Одесу: 2 людини загинули, 14 постраждалих, значні руйнування житлових будинків. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки дронів по Одесі загинули дві людини, ще 14 постраждали. Пошкоджено житлові будинки, триває ліквідація наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник МВА Сергій Лисак та у ДСНС.

"Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста", - зазначив Лисак.

Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Де зафіксовані влучання?

Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб.

Зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Постраждало 7 осіб.

Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок. На жаль, 2 людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучань.

Наслідки атаки

РФ атакувала Одесу: руйнування житла, загиблі та поранені
Рідним загиблих співчуття,пораненим швидкого одужання-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
24.04.2026 06:57 Відповісти
 
 