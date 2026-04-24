Незаконное обогащение на 16,7 млн грн и недекларирование: судье сообщено о подозрении, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили судье одного из апелляционных хозяйственных судов о подозрении в незаконном обогащении и предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оформил недвижимость на тещу

Так, в течение 2020–2023 годов подозреваемый приобрел квартиру и парковочное место в элитном районе Львова. Стоимость недвижимости, которую судья оформил на тещу, составила 16,7 млн грн.

Доходы судьи

В то же время официальные доходы судьи с учетом расходов и сбережений не позволяли ее приобрести.

Кроме того, судья скрыл факт проживания в арендованной квартире, не указав этого в своих ежегодных декларациях за 2022–2023 годы.

Квалификация: ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

