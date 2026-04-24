Незаконное обогащение на 16,7 млн грн и недекларирование: судье сообщено о подозрении, - НАБУ

Разоблачен судья в незаконном обогащении

НАБУ и САП сообщили судье одного из апелляционных хозяйственных судов о подозрении в незаконном обогащении и предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает НАБУ.

Оформил недвижимость на тещу

Так, в течение 2020–2023 годов подозреваемый приобрел квартиру и парковочное место в элитном районе Львова. Стоимость недвижимости, которую судья оформил на тещу, составила 16,7 млн грн.

Доходы судьи

В то же время официальные доходы судьи с учетом расходов и сбережений не позволяли ее приобрести.

Кроме того, судья скрыл факт проживания в арендованной квартире, не указав этого в своих ежегодных декларациях за 2022–2023 годы.

Квалификация: ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Не існує в Україні чесного судді,не існує! Вища Рада правосуддя це теж ті ж судді які виносять якісь догани,попередження та відсторонення суддів.В їхню неупередженість теж віри нема бо вони прикривають таких же як і самі.
24.04.2026 14:32 Ответить
Одна-єдина людина, що працювала в цій зеленій банді, була чесним Патріотом, це - Залужний! Ну і може його друзі, що працювали з ним і яких земафія звільнила разом з ним. Всі решта - крадії і зрадники по замовчуванню)))
24.04.2026 14:41 Ответить
Причепилися до якогось поміркованого судді..для показника "боротьби"...Для господарського суду, а ще й апеляційної інстанції ..- 16 млн.це навіть....арифметична погрішність...там інші цифри та статки.
24.04.2026 14:43 Ответить
Портновських треба вішати, бо їх «доброчесність» з майновим статками на млн дол, це як спілкування Трампа з Богом!!
Сирійці, дієво цю потороч припинили!!
24.04.2026 14:51 Ответить
 
 