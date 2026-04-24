Незаконне збагачення на 16,7 млн грн та недекларування: повідомлено про підозру судді, - НАБУ
НАБУ і САП повідомили судді одного з апеляційних господарських судів про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Оформив нерухомість на тещу
Так, протягом 2020–2023 років підозрюваний придбав квартиру та паркомісце в елітному районі Львова. Вартість нерухомості, яку суддя оформив на тещу, становила 16,7 млн грн.
Доходи судді
Водночас офіційні доходи судді з урахуванням витрат та заощаджень не дозволяли її придбання.
Крім того, суддя приховав факт проживання в орендованій квартирі, не зазначивши цього у своїх щорічних деклараціях за 2022–2023 роки.
Кваліфікація: ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
