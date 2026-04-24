560 7

Незаконне збагачення на 16,7 млн грн та недекларування: повідомлено про підозру судді, - НАБУ

Викрито суддю у незаконному збагаченні

НАБУ і САП повідомили судді одного з апеляційних господарських судів про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оформив нерухомість на тещу

Так, протягом 2020–2023 років підозрюваний придбав квартиру та паркомісце в елітному районі Львова. Вартість нерухомості, яку суддя оформив на тещу, становила 16,7 млн грн.

Доходи судді

Водночас офіційні доходи судді з урахуванням витрат та заощаджень не дозволяли її придбання.

Крім того, суддя приховав факт проживання в орендованій квартирі, не зазначивши цього у своїх щорічних деклараціях за 2022–2023 роки.

Кваліфікація: ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Не існує в Україні чесного судді,не існує! Вища Рада правосуддя це теж ті ж судді які виносять якісь догани,попередження та відсторонення суддів.В їхню неупередженість теж віри нема бо вони прикривають таких же як і самі.
24.04.2026 14:32 Відповісти
Ну якщо ківалов зараз!!! відсудив собі пенсію в 260 000 грн. то оце саме так! Їх всіх треба заарештувати, і витрусити разом з сім'ями до сьомого коліна! Там десятки бюджетів України! За ними прокурорів, митників, податківців, СБУ (тих, що не воюють), ментів.....
24.04.2026 15:17 Відповісти
Одна-єдина людина, що працювала в цій зеленій банді, була чесним Патріотом, це - Залужний! Ну і може його друзі, що працювали з ним і яких земафія звільнила разом з ним. Всі решта - крадії і зрадники по замовчуванню)))
24.04.2026 14:41 Відповісти
Причепилися до якогось поміркованого судді..для показника "боротьби"...Для господарського суду, а ще й апеляційної інстанції ..- 16 млн.це навіть....арифметична погрішність...там інші цифри та статки.
24.04.2026 14:43 Відповісти
Портновських треба вішати, бо їх «доброчесність» з майновим статками на млн дол, це як спілкування Трампа з Богом!!
Сирійці, дієво цю потороч припинили!!
24.04.2026 14:51 Відповісти
Хмельницькі судді коли "вилікуються"? Мабуть досі отримують свої пенсії та доплати.
24.04.2026 15:10 Відповісти
Художник Герард Давид 1498 рік (олія)
"Здирання хкіри з продажного судді"
...
24.04.2026 15:17 Відповісти
 
 