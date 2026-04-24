Незаконне збагачення на 16,7 млн грн та недекларування: повідомлено про підозру судді, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили судді одного з апеляційних господарських судів про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оформив нерухомість на тещу

Так, протягом 2020–2023 років підозрюваний придбав квартиру та паркомісце в елітному районі Львова. Вартість нерухомості, яку суддя оформив на тещу, становила 16,7 млн грн.

Також дивіться: Незаконне збагачення на понад 13 млн грн: судитимуть посадовця міграційної служби з Одеси, - ДБР. ФОТОрепортаж

Доходи судді

Водночас офіційні доходи судді з урахуванням витрат та заощаджень не дозволяли її придбання.

Крім того, суддя приховав факт проживання в орендованій квартирі, не зазначивши цього у своїх щорічних деклараціях за 2022–2023 роки.

Кваліфікація: ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Також читайте: Депутату сільради на Житомирщині оголосили підозру через недостовірне декларування майна на 46 млн грн