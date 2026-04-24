Последствия топливного кризиса: США начали продавать нефть европейским НПЗ из стратегических резервов

Правительство США приступило к массовому высвобождению нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) на фоне резкого сокращения поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Нефть из стратегических запасов начала поступать не только на американские нефтеперерабатывающие заводы, но и на рынки Европы.

На данный момент торговые компании продали не менее 4 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва США европейским НПЗ. Кроме того, они ведут поиск потенциальных покупателей в Азии.

Всего США выделили 79,7 млн баррелей 12 компаниям. Нефть поставляется по схеме обмена — ее передают трейдерам и нефтеперерабатывающим заводам в кредит с последующим обязательным возвратом.

Аналитики Vortexa Ltd. оценивают, что более половины этого объема, или почти 50 млн баррелей, может быть экспортировано до июня. Они исходят из предположения, что нефть поступит на внешние рынки, где ощущается дефицит поставок с Ближнего Востока.

В то же время интерес азиатских производителей топлива к нефти из стратегических резервов США может быть сдержанным из-за недавнего снижения мировых цен, а также опасений относительно качества сырья, которое хранилось в подземных хранилищах десятилетиями. Цены на нефть в Европе также заметно снизились в последнее время, хотя остаются на исторически высоких уровнях.

Экспорт нефти из SPR США не является новой практикой. В 2022 году около 21 млн баррелей было направлено в Европу и Азию, что составило примерно 10% от общего объема, высвобожденного правительством США в ответ на перебои в поставках, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину.

Поставки также осуществляются в страны Латинской Америки. В частности, государственная нефтяная компания Перу в начале месяца приобрела партию сырой нефти Bayou Choctaw с месторождения SPR в Луизиане, с поставкой, запланированной на май.

Напомним, 24 апреля цены на нефть выросли на фоне опасений относительно возможной новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поводом для этого стали публикация Ираном видео, на котором спецназовцы поднимаются на борт грузового судна в Ормузском проливе, а также сообщения об ударах иранской противовоздушной обороны по "вражеским целям".

Как сообщалось, 20 марта Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) опубликовало перечень мер, которые могут принять правительства, бизнес и домохозяйства для уменьшения воздействия на потребителей на фоне нестабильности на нефтяных рынках, вызванной войной на Ближнем Востоке.

