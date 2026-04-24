Нардеп от "Голоса" Цабаль написал заявление о сложении мандата
Народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль написал заявление об отказе от депутатского мандата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в комментарии "Украинской правде".
Как отмечается, сначала информацию о написании заявления подтвердили в руководстве Верховной Рады, а впоследствии это подтвердил сам Цабаль в переписке.
В 2019 году он прошел в Раду по списку от партии "Голос" (под номером 12) как член партии.
Согласно информации на сайте ЦИК, следующим по списку "Голоса" в Раду может попасть политолог Николай Давидюк.
- Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.
Топ комментарии
+9 Погрібний Олександр
показать весь комментарий24.04.2026 16:51 Ответить Ссылка
+6 Старый зольдат
показать весь комментарий24.04.2026 16:48 Ответить Ссылка
+6 Амандрапапупа
показать весь комментарий24.04.2026 16:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Пам'ять про нашого мужнього депутата - героя, справжнього патріота, житиме вічно...😭