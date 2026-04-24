Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
Нардеп от "Голоса" Цабаль написал заявление о сложении мандата

Народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль написал заявление об отказе от депутатского мандата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в комментарии "Украинской правде".

Как отмечается, сначала информацию о написании заявления подтвердили в руководстве Верховной Рады, а впоследствии это подтвердил сам Цабаль в переписке.

В 2019 году он прошел в Раду по списку от партии "Голос" (под номером 12) как член партии.

Согласно информации на сайте ЦИК, следующим по списку "Голоса" в Раду может попасть политолог Николай Давидюк.

  • Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.

+9
А яке це має значення для країни, коли якийсь ніхто з фейкової партії складає мандат? Хоча у нього був величезний плюс - його не було чути!
24.04.2026 16:51 Ответить
До ЗСУ чи за кордон? Ось в чому запитання!
24.04.2026 16:48 Ответить
Така втрата, така втрата! Плач, плач український народе, бо більше такого депутата ви не побачите.
Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Пам'ять про нашого мужнього депутата - героя, справжнього патріота, житиме вічно...😭
24.04.2026 16:53 Ответить
караул устал?
24.04.2026 16:46 Ответить
Голос сєл (нажаль ні).
24.04.2026 16:47 Ответить
ахріп.
24.04.2026 16:50 Ответить
Як , можна було голосувати , другий раз , за Кучмо-пінчуковське збіговісько , яке здриснуло з Ради двічі ⁉️⁉️⁉️Хоча ці , не такі , нахабно -падлючи і кінчіні гниди , як шутівська при" слуга" 🤢😈👹 тищенко , безугла , третьякова, анал- табу, богуцька, арахламідія, гетьманцев, корнійчук, васілевська-смаглюк , трухін, всі
24.04.2026 17:35 Ответить
Відповідь очевидна
24.04.2026 16:50 Ответить
Покі ще ні.
24.04.2026 17:04 Ответить
Якщо він не дипутат, то на якій підставі він виїде ( його випустять)?
24.04.2026 16:56 Ответить
Підстав багато. Від Гранта до Франкліна з Модерном та ******** архітектури..
24.04.2026 17:03 Ответить
Замом до дєрьмака.
24.04.2026 17:19 Ответить
Я здамся без бою??
24.04.2026 16:57 Ответить
я всравься без бою...
24.04.2026 17:51 Ответить
Скоро буде в Європі ось побачите!) а такого ухилянта чомусь не бачать і чують.
24.04.2026 17:16 Ответить
Ну що ви? Піде до "фронтовика" дєрьмака в підрозділ.
24.04.2026 17:18 Ответить
Намародерив-час петляти.
24.04.2026 17:17 Ответить
Девіз хитрого далекоглядного депутата:
24.04.2026 17:19 Ответить
ще один вакарчук всравсься без бою...
24.04.2026 17:52 Ответить
Ну все..., в Монако!
24.04.2026 17:56 Ответить
Той "Голос" якийсь німий...
24.04.2026 18:22 Ответить
 
 