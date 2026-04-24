Нардеп от "Голоса" Цабаль написал заявление о сложении мандата

Народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль написал заявление об отказе от депутатского мандата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в комментарии "Украинской правде".

Как отмечается, сначала информацию о написании заявления подтвердили в руководстве Верховной Рады, а впоследствии это подтвердил сам Цабаль в переписке.

В 2019 году он прошел в Раду по списку от партии "Голос" (под номером 12) как член партии.

Согласно информации на сайте ЦИК, следующим по списку "Голоса" в Раду может попасть политолог Николай Давидюк.

Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.

