Нардеп від "Голосу" Цабаль написав заяву про складання мандата

Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль написав заяву про складання депутатського мандата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив у коментарі "Українській правді".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, спочатку інформацію про написання заяви підтвердили у керівництві Верховної Ради, а згодом це підтвердив сам Цабаль у переписці.

У 2019 році він пройшов до Ради по списку від партії "Голос" (номером 12), як член партії.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК наступним по списку "Голосу" може потрапити в Раду політолог Микола Давидюк.

Фракція "Голос" у парламенті складається з 19 народних депутатів.

