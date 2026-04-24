УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Депутати достроково складають мандати
801 12

Нардеп від "Голосу" Цабаль написав заяву про складання мандата

Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль написав заяву про складання депутатського мандата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив у коментарі "Українській правді".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, спочатку інформацію про написання заяви підтвердили у керівництві Верховної Ради, а згодом це підтвердив сам Цабаль у переписці.

У 2019 році він пройшов до Ради по списку від партії "Голос" (номером 12), як член партії.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК наступним по списку "Голосу" може потрапити в Раду політолог Микола Давидюк.

  • Фракція "Голос" у парламенті складається з 19 народних депутатів.

Автор: 

мандат (156) Голос партія (505) Цабаль (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А яке це має значення для країни, коли якийсь ніхто з фейкової партії складає мандат? Хоча у нього був величезний плюс - його не було чути!
показати весь коментар
24.04.2026 16:51 Відповісти
+3
До ЗСУ чи за кордон? Ось в чому запитання!
показати весь коментар
24.04.2026 16:48 Відповісти
+2
караул устал?
показати весь коментар
24.04.2026 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.04.2026 16:46 Відповісти
Голос сєл (нажаль ні).
показати весь коментар
24.04.2026 16:47 Відповісти
ахріп.
показати весь коментар
24.04.2026 16:50 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 16:48 Відповісти
Відповідь очевидна
показати весь коментар
24.04.2026 16:50 Відповісти
Покі ще ні.
показати весь коментар
24.04.2026 17:04 Відповісти
Якщо він не дипутат, то на якій підставі він виїде ( його випустять)?
показати весь коментар
24.04.2026 16:56 Відповісти
Підстав багато. Від Гранта до Франкліна з Модерном та ******** архітектури..
показати весь коментар
24.04.2026 17:03 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 16:51 Відповісти
Така втрата, така втрата! Плач, плач український народе, бо більше такого депутата ви не побачите.
Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Пам'ять про нашого мужнього депутата - героя, справжнього патріота, житиме вічно...😭
показати весь коментар
24.04.2026 16:53 Відповісти
Я здамся без бою??
показати весь коментар
24.04.2026 16:57 Відповісти
 
 