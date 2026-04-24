Нардеп від "Голосу" Цабаль написав заяву про складання мандата
Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль написав заяву про складання депутатського мандата.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив у коментарі "Українській правді".
Як зазначається, спочатку інформацію про написання заяви підтвердили у керівництві Верховної Ради, а згодом це підтвердив сам Цабаль у переписці.
У 2019 році він пройшов до Ради по списку від партії "Голос" (номером 12), як член партії.
Згідно з інформацією на сайті ЦВК наступним по списку "Голосу" може потрапити в Раду політолог Микола Давидюк.
- Фракція "Голос" у парламенті складається з 19 народних депутатів.
Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Пам'ять про нашого мужнього депутата - героя, справжнього патріота, житиме вічно...😭