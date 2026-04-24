В Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и Ближнего Востока, – премьер Испании Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европейском союзе существуют "двойные стандарты" в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке.
Об этом пишет EFE, передает Цензор.НЕТ.
Двойные стандарты
В частности, по его мнению, в Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо помнить, что статья 2 соглашения об ассоциации с Израилем говорит об уважении к международному праву и гуманитарному праву.
"И очевидно, что ни в Ливане, ни на Западном берегу, ни, конечно, в Секторе Газа Израиль этого не соблюдает, и это также должно побудить нас к таким размышлениям", — отметил он.
Это поднимает вопрос о том, как ЕС может быть единым в поддержке такого народа, как украинцы, подвергающиеся вторжению, и не делать того же на Ближнем Востоке.
В ЕС нет единства
Также Санчес заметил, что ЕС может потерять свой авторитет, если не примет меры в отношении Израиля.
"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а есть и другие – которые против, единой позиции по этому вопросу нет. Все это приводит к ослаблению позиций Европейского Союза в плане нашей легитимности, по крайней мере политической, и нашего авторитета, когда речь идет о защите таких справедливых дел, как в отношении Украины", – предупредил он.
допоки законна про українофобію не прийняли.
санчес - лівацький популіст який намагається сподобатись маврам
Дурнувати порівняння.
Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
Тому може хоч перестанете купляти нафту та газ у рашки? Я розумію до вас там далеко, але все ж таки ...
То у ясна цілується цей Санчес із Лігою арабських держав, то має явно проіранські погляди. Зрозуміло, що він хоче бути головним медіатором і головною державою у зв'язках арабського світу з ЄС, але це така собі стратегія.
Історія певною мірою циклічна і лежати під арабами Іспанії не вперше,тож їх фантомні болі мають місце.