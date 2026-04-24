В Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и Ближнего Востока, – премьер Испании Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европейском союзе существуют "двойные стандарты" в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке.

В частности, по его мнению, в Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо помнить, что статья 2 соглашения об ассоциации с Израилем говорит об уважении к международному праву и гуманитарному праву.

"И очевидно, что ни в Ливане, ни на Западном берегу, ни, конечно, в Секторе Газа Израиль этого не соблюдает, и это также должно побудить нас к таким размышлениям", — отметил он.

Это поднимает вопрос о том, как ЕС может быть единым в поддержке такого народа, как украинцы, подвергающиеся вторжению, и не делать того же на Ближнем Востоке.

Также Санчес заметил, что ЕС может потерять свой авторитет, если не примет меры в отношении Израиля.

"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а есть и другие – которые против, единой позиции по этому вопросу нет. Все это приводит к ослаблению позиций Европейского Союза в плане нашей легитимности, по крайней мере политической, и нашего авторитета, когда речь идет о защите таких справедливых дел, как в отношении Украины", – предупредил он.

чи не посадити нам цього трампівського "ісключєнца" з НАТО санчеса в Україні років на вісім за антисемітизм ?
допоки законна про українофобію не прийняли.

санчес - лівацький популіст який намагається сподобатись маврам

24.04.2026 18:12 Ответить
Нахабний тип. Правдоруба корчить. Таким в колективі б'ють морду. Ще скажи що на Іран напали, хоча всі в Європі знають що напав Іран.
24.04.2026 18:19 Ответить
Санчо-Панчо, а Ліван - це Європа? Ізраїль погрожує військовим вторгненням Європі? Газа - це міжнародо визнана країна? Є якісь сили, які можна підтримувати?
Дурнувати порівняння.
Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
24.04.2026 18:21 Ответить
бик з розумі поїхав і йому вже дозволено бикувати як наостанок
24.04.2026 18:26 Ответить
Якщо Україна програє - п..да Європі. А якщо Ізраїль навіть тупо виріже усіх терористів довкола - буде трохи менше терактів.
Тому може хоч перестанете купляти нафту та газ у рашки? Я розумію до вас там далеко, але все ж таки ...
24.04.2026 18:24 Ответить
Як написав The Guardian народ Ірану занадто довго чекав "довгоочікуваних бомбардувань" тому напав на всіх відразу.
24.04.2026 18:24 Ответить
Ну Іспанія якось дуже сильно клонить у строну пропалестинських та арабських страждальців.

То у ясна цілується цей Санчес із Лігою арабських держав, то має явно проіранські погляди. Зрозуміло, що він хоче бути головним медіатором і головною державою у зв'язках арабського світу з ЄС, але це така собі стратегія.
Історія певною мірою циклічна і лежати під арабами Іспанії не вперше,тож їх фантомні болі мають місце.
24.04.2026 18:25 Ответить
 
 