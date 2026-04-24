В Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и Ближнего Востока, – премьер Испании Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европейском союзе существуют "двойные стандарты" в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Двойные стандарты

В частности, по его мнению, в Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо помнить, что статья 2 соглашения об ассоциации с Израилем говорит об уважении к международному праву и гуманитарному праву.

"И очевидно, что ни в Ливане, ни на Западном берегу, ни, конечно, в Секторе Газа Израиль этого не соблюдает, и это также должно побудить нас к таким размышлениям", — отметил он.

Это поднимает вопрос о том, как ЕС может быть единым в поддержке такого народа, как украинцы, подвергающиеся вторжению, и не делать того же на Ближнем Востоке.

В ЕС нет единства

Также Санчес заметил, что ЕС может потерять свой авторитет, если не примет меры в отношении Израиля.

"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а есть и другие – которые против, единой позиции по этому вопросу нет. Все это приводит к ослаблению позиций Европейского Союза в плане нашей легитимности, по крайней мере политической, и нашего авторитета, когда речь идет о защите таких справедливых дел, как в отношении Украины", – предупредил он.

