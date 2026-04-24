У Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та Близького Сходу, - прем’єр Іспанії Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у ставленні до війни в Україні та на Близькому Сході.
Про це пише EFE, передає Цензор.НЕТ.
Подвійні стандарти
Так, на його думку, в Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та ситуації на Близькому Сході. За його словами, необхідно пам’ятати, що стаття 2 угоди про асоціацію з Ізраїлем говорить про повагу до міжнародного права та гуманітарного права.
"І очевидно, що ні в Лівані, ні на Західному березі, ні, звичайно, в Газі Ізраїль цього не дотримується, і це також має спонукати нас до таких роздумів", - зазначив він.
Це призводить до питання про те, як ЄС може бути єдиним у підтримці такого народу, як українці, які зазнають вторгнення, і не робити того ж на Близькому Сході.
В ЄС немає єдності
Також Санчес зауважив, що ЄС може втратити свій авторитет, якщо не застосує заходів щодо Ізраїлю.
"На жаль, є уряди, які підтримують це, а є й інші – які проти, єдиної позиції з цього питання немає. Все це призводить до ослаблення позицій Європейського Союзу в плані нашої легітимності, принаймні політичної, та нашої авторитетності, коли йдеться про захист таких справедливих справ, як щодо України", – попередив він.
допоки законна про українофобію не прийняли.
санчес - лівацький популіст який намагається сподобатись маврам
Дурнувати порівняння.
Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
Тому може хоч перестанете купляти нафту та газ у рашки? Я розумію до вас там далеко, але все ж таки ...
То у ясна цілується цей Санчес із Лігою арабських держав, то має явно проіранські погляди. Зрозуміло, що він хоче бути головним медіатором і головною державою у зв'язках арабського світу з ЄС, але це така собі стратегія.
Історія певною мірою циклічна і лежати під арабами Іспанії не вперше,тож їх фантомні болі мають місце.
Ну шо ж може ще очухаються і згадають часи реконкісти
хай живе нова Реконкіста всієї Європи !
від Норвегії до скелі Гіблартар !
маврів геть !
