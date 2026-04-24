У Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та Близького Сходу, - прем’єр Іспанії Санчес

Санчес заявив про подвійні стандарти ЄС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у ставленні до війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це пише EFE, передає Цензор.НЕТ.

Подвійні стандарти

Так, на його думку, в Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та ситуації на Близькому Сході. За його словами, необхідно пам’ятати, що стаття 2 угоди про асоціацію з Ізраїлем говорить про повагу до міжнародного права та гуманітарного права.

"І очевидно, що ні в Лівані, ні на Західному березі, ні, звичайно, в Газі Ізраїль цього не дотримується, і це також має спонукати нас до таких роздумів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санчес про чутки щодо можливого "призупинення" членства Іспанії в НАТО: Ми працюємо лише з офіційними документами

Це призводить до питання про те, як ЄС може бути єдиним у підтримці такого народу, як українці, які зазнають вторгнення, і не робити того ж на Близькому Сході.

В ЄС немає єдності

Також Санчес зауважив, що ЄС може втратити свій авторитет, якщо не застосує заходів щодо Ізраїлю.

"На жаль, є уряди, які підтримують це, а є й інші – які проти, єдиної позиції з цього питання немає. Все це призводить до ослаблення позицій Європейського Союзу в плані нашої легітимності, принаймні політичної, та нашої авторитетності, коли йдеться про захист таких справедливих справ, як щодо України", – попередив він.

Також читайте: Готуємо нові двосторонні безпекові домовленості з країнами Європи, - Зеленський

Якщо Україна програє - п..да Європі. А якщо Ізраїль навіть тупо виріже усіх терористів довкола - буде трохи менше терактів.
Тому може хоч перестанете купляти нафту та газ у рашки? Я розумію до вас там далеко, але все ж таки ...
24.04.2026 18:24 Відповісти
А чого ми маємо підтримувати шкідливі дії Ізраїлю, який розв'язав непотрібну війну, яку він не може виграти. Ізраїль сьогодні це те саме що путін.
24.04.2026 18:43 Відповісти
чи не посадити нам цього трампівського "ісключєнца" з НАТО санчеса в Україні років на вісім за антисемітизм ?
допоки законна про українофобію не прийняли.

санчес - лівацький популіст який намагається сподобатись маврам

.
24.04.2026 18:12 Відповісти
чи не посадити нам цього трампівського "ісключєнца" з НАТО санчеса в Україні років на вісім за антисемітизм ?
допоки законна про українофобію не прийняли.

санчес - лівацький популіст який намагається сподобатись маврам

.
24.04.2026 18:12 Відповісти
А чого ми маємо підтримувати шкідливі дії Ізраїлю, який розв'язав непотрібну війну, яку він не може виграти. Ізраїль сьогодні це те саме що путін.
24.04.2026 18:43 Відповісти
Нахабний тип. Правдоруба корчить. Таким в колективі б'ють морду. Ще скажи що на Іран напали, хоча всі в Європі знають що напав Іран.
24.04.2026 18:19 Відповісти
Санчо-Панчо, а Ліван - це Європа? Ізраїль погрожує військовим вторгненням Європі? Газа - це міжнародо визнана країна? Є якісь сили, які можна підтримувати?
Дурнувати порівняння.
Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
24.04.2026 18:21 Відповісти
бик з розумі поїхав і йому вже дозволено бикувати як наостанок
24.04.2026 18:26 Відповісти
Якщо Україна програє - п..да Європі. А якщо Ізраїль навіть тупо виріже усіх терористів довкола - буде трохи менше терактів.
Тому може хоч перестанете купляти нафту та газ у рашки? Я розумію до вас там далеко, але все ж таки ...
24.04.2026 18:24 Відповісти
Як написав The Guardian народ Ірану занадто довго чекав "довгоочікуваних бомбардувань" тому напав на всіх відразу.
24.04.2026 18:24 Відповісти
Ну Іспанія якось дуже сильно клонить у строну пропалестинських та арабських страждальців.

То у ясна цілується цей Санчес із Лігою арабських держав, то має явно проіранські погляди. Зрозуміло, що він хоче бути головним медіатором і головною державою у зв'язках арабського світу з ЄС, але це така собі стратегія.
Історія певною мірою циклічна і лежати під арабами Іспанії не вперше,тож їх фантомні болі мають місце.
24.04.2026 18:25 Відповісти
Вони мають конкретне арабське минуле. Половина географічних назв в Іспанії арабські. Мова арабська на 10%. Навіть найвідоміший спортсмен Іспанії, Алькарас, має арабське прізвище.
24.04.2026 18:41 Відповісти
Так, майже тисячу років була Аль Андалус на території ******** Іспанії.
Ну шо ж може ще очухаються і згадають часи реконкісти
24.04.2026 18:54 Відповісти
Їх католицькі величності не заперечують проти ре-реконкісти...
24.04.2026 19:32 Відповісти
хай живе нова Реконкіста всієї Європи !
від Норвегії до скелі Гіблартар !
маврів геть !

.
24.04.2026 20:31 Відповісти
Хоч комусь,у запліснявілій Європі,стає гідності називати речі належним чином і не "виляти хвостом" на догоду безумному рудому пройдисвіту й кримінальному "прем'єру" що ,фактично,взяли у заручники весь світ і лише московія їм дякує й аплодує!
24.04.2026 18:49 Відповісти
А коли там в Іспанії вибори, щоб цього гімнюка Санчеса бортанули як орбана в Угорщині?
24.04.2026 19:57 Відповісти
 
 