У Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та Близького Сходу, - прем’єр Іспанії Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у ставленні до війни в Україні та на Близькому Сході.

Подвійні стандарти

Так, на його думку, в Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та ситуації на Близькому Сході. За його словами, необхідно пам’ятати, що стаття 2 угоди про асоціацію з Ізраїлем говорить про повагу до міжнародного права та гуманітарного права.

"І очевидно, що ні в Лівані, ні на Західному березі, ні, звичайно, в Газі Ізраїль цього не дотримується, і це також має спонукати нас до таких роздумів", - зазначив він.

Це призводить до питання про те, як ЄС може бути єдиним у підтримці такого народу, як українці, які зазнають вторгнення, і не робити того ж на Близькому Сході.

В ЄС немає єдності

Також Санчес зауважив, що ЄС може втратити свій авторитет, якщо не застосує заходів щодо Ізраїлю.

"На жаль, є уряди, які підтримують це, а є й інші – які проти, єдиної позиції з цього питання немає. Все це призводить до ослаблення позицій Європейського Союзу в плані нашої легітимності, принаймні політичної, та нашої авторитетності, коли йдеться про захист таких справедливих справ, як щодо України", – попередив він.

